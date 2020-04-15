Среда, 15 апреля 2020

Космическое командование США отследило испытание противоспутниковой ракеты прямого перехвата, проведенное Россией 15 апреля, сообщается на сайте командования.

По данным американцев, новая ракета способна уничтожать спутники на низкой околоземной орбите. Испытания прошли после проведенной в феврале Россией проверки спутников “Космос-2542″ и “Космос-2543″. Эти спутники, по утверждению США, выполняли “безответственные” и “потенциально угрожающие” маневры около спутника, принадлежащего американским властям.

“Это испытание – еще одно доказательство того, что Россия лицемерно продвигает инициативы по контролю космических вооружений, нацеленные на ограничение военного потенциала США, в то время как сама очевидным образом не собирается приостанавливать свои программы создания космических боевых систем”, – заявил командующий космическими силами США генерал Джон Реймонд.

В ответ замглавы российского МИДа Сергей Рябков заявил, что отказ США от диалога с Москвой по поводу неразмещения первыми оружия в космосе означает, что “они взяли курс на создание ударных систем для развертывания в космическом пространстве”. Он призвал Вашингтон вновь сесть за стол переговоров.

В январе 2019 года американский телеканал CNBC сообщал, что 23 декабря 2018-го Россия провела испытание противоспутниковой ракеты системы “Нудоль” (PL-18, A-235). Это было второе за год и седьмое известное испытание ракеты экспериментальной системы ПРО.

В среду Госдепартамент США выпустил доклад о соблюдении соглашений в области контроля над вооружениями в 2019 году. В нем говорится, что Россия проводила ядерные испытания в нарушение моратория.

“США не знают, сколько было ядерных экспериментов со сверхкритическими параметрами или с самоподдерживающейся цепной реакцией и проводились ли они в 2019 году, – говорится в докладе. – Несмотря на возобновление Россией моратория на проведение ядерных испытаний в 1996 году, некоторые ее действия с 1996 года не соответствовали приверженности стандартам нулевой мощности”.

Разведывательное управление Пентагона в июне прошлого года распространило письменное заявление, в котором утверждалось, что Россия “производила испытания ядерных вооружений, которые привели к ядерным взрывам”.