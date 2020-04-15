Среда, 15 апреля 2020

“ЛНР” и украинские власти завершили обмен пленными, сообщает Луганский информационный центр со ссылкой на “руководителя рабочей группы по обмену военнопленных ЛНР” Ольгу Кобцеву. Украинский омбудсмен Людмила Денисова также подтвердила завершение обмена.

Обмен состоялся на линии соприкосновения у моста в городе Счастье Луганской области. “ЛНР” вернула на подконтрольную Украине территорию 11 человек, Киев передал “ЛНР” четверых. Как сообщается в телеграм-канале “Inside Donetsk”, двое из переданных Киевом “ЛНР” – граждане России. Среди тех, кого передали Украине: Виталий Желдак, Александр Табачный, Алевтина Попова, осужденная “судом ЛНР” за “госизмену”, и Сергей Русинов, задержанный “силовиками” “ЛНР” в 2018 году за то, что публично поддерживал Украину в соцсетях.

Изначально “ЛНР” и Киев договорились проводить обмен по формуле “11 на 8″, однако, как заявляют в Луганске, один из просивших “ЛНР” о помощи отказался от участия в обмене. Непосредственно перед ним возвращаться в “ЛНР” отказались еще три человека.

Ранее в четверг Денисова сообщила о завершении обмена с “ДНР”. Она опубликовала фотографию с девятью освобожденными украинцами. В телеграм-канале “Зрада чи перемога” опубликованы их имена. В “ДНР” в свою очередь были переданы 10 человек.

Как сообщает сепаратистское Донецкое агентство новостей, обмен удерживаемыми лицами между Киевом и “ДНР” состоялся на линии разграничения в районе КПП “Горловка” (КПП “Майорское” с украинской стороны).

Предыдущий обмен пленными между Киевом и пророссийскими боевиками состоялся в конце прошлого года. На подконтрольную Украине территорию тогда вернулись 12 военных и 64 гражданских лица.