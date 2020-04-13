Понедельник, 13 апреля 2020

Задержание Валерия Шайтанова. Фото пресс-службы СБУ

Контрразведка СБУ задержала по подозрению в госизмене и подготовке терактов генерал-майора Валерия Шайтанова. Об этом сообщается на сайте СБУ.

По версии украинской спецслужбы, Шайтанов был агентом ФСБ с псевдонимом “Бобыль”. Как утверждается, его деятельность координировал сотрудник департамента контрразведывательных операций 1-й службы ФСБ полковник Игорь Егоров. До 2014 года этот офицер посещал Украину в рамках межведомственного взаимодействия между ФСБ и СБУ и налаживал контакты со старшими офицерами украинской спецслужбы. Именно тогда, утверждает СБУ, он и завербовал Шайтанова.

Сейчас решается вопрос об объявлении Шайтанову о подозрении (соответствует предъявлению обвинения в российском праве) по статьям 111 (госизмена) и 258 (теракт) украинского УК, а также об избрании ему меры пресечения.

По версии следствия, Шайтанов планировал теракты. В частности, он готовил убийство командира добровольческого батальона им. Джохара Дудаева Адама Осмаева, воевавшего в Донбассе на стороне Украины. Осмаев ранее обвинялся в покушении на Владимира Путина. В качестве исполнителя терактов Шайтанов выбрал бывшего бойца спецподразделения. В 2017 году Осмаев пережил два покушения; во время второго была убита его гражданская жена Амина Окуева.

За теракты Егоров пообещал заплатить Шайтанову 200 тысяч долларов и оформить ему российский паспорт. СБУ опубликовала фрагменты аудиозаписи разговоров Егорова и Шайтанова.

Кроме того, Шайтанов собирал и передавал России информацию о тайных операциях в зоне АТО и задействованных в них силовиках, международном сотрудничестве украинских спецслужб, сведения о сотрудниках руководящего звена департамента контрразведки, оперативных подразделений СБУ, центра спецопераций “А” (“Альфы”), украинской разведки. Его задачей был подбор, обучение и вербовка для работы на ФСБ старших офицеров “специальных и разведывательных органов” Украины, утверждает СБУ.

По данным украинской спецслужбы, Егоров, Шайтанов и другие граждане Украины, привлеченные к выполнению заданий ФСБ, встречались в европейских странах – в частности, во Франции, Германии и Хорватии.

Шайтанов – один из бывших руководителей центра спецопераций СБУ – группы “А” (“Альфа”). Как напоминает “Интерфакс-Украина”, во время Революции достоинства, 18 февраля 2014 года, будучи на тот момент полковником, он руководил штурмовой группой, которая захватила занятый майдановцами Дом профсоюзов в Киеве. В ходе штурма и последующего пожара трое майдановцев погибли.

В апреле 2014 года в Донбассе Шайтанов в составе “Альфы” вел переговоры с лидером батальона пророссийских террористов “Восток” Александром Ходаковским. По свидетельству главного редактора “Цензор.Нет” Юрия Бутусова, Шайтанов тогда же, будучи заместителем командира “Альфы”, не разрешал бойцам спецподразделения открывать огонь по террористам, окружившим аэропорт Краматорска, а позже саботировал приказ вышестоящего командования атаковать блокпосты террористов вокруг Славянска. После этого Шайтанова отстранили от командования “Альфой”.

23 августа 2015 года президент Петр Порошенко присвоил Шайтанову генеральское звание. 31 октября 2015 года генерал командовал в Днепропетровске спецоперацией по аресту бизнесмена, тогдашнего лидера партии “УКРОП” Геннадия Корбана.

Видео задержания Шайтанова: