Воскресенье, 12 апреля 2020

В этой напасти (пандемии коронавируса. – Ред.), конечно, есть немало доброго, не только одно злое. Вот это доброе мы должны использовать. У нас есть время сейчас помолиться, почитать Священное Писание…

….Заражать пока что, слава Богу, нечем – у нас в городе (Каменск-Уральский. – Ред.) нет пока ни одного случая заболевания, поэтому паниковать – это было бы безумие… Мы стараемся такие меры соблюдать, чтобы Господа не огорчить, не перестараться в своем стремлении не заразиться друг от друга.

…Вот он (Иисус Христос) не боялся заразиться нашими болезнями… В храм не приходить потому, что здесь можно заразиться, – ну это неправильно. Мы здесь, в храме, заражаемся вечной жизнью, а не смертью… Поэтому давайте хранить благоразумие и все-таки в храм ходить.

…У нас в храме, к сожалению, слишком пусто… В уголок встали – никто на вас не покашляет, никто на вас не чихнет. Поэтому не о чем просто переживать.

…Вот наши предки, которые жизнь отдавали за веру, за Отечество, – у нас 75 лет как раз этого подвига… Они, в общем, не смерти боялись больше, а трусости, предательства… Эта паника – она просто ужасает. Если бы пришел сейчас на нашу землю какой-нибудь враг – все бы разбежались по домам, никто не встал бы на защиту? Ну как это?

…Конечно, солдат на войне соблюдает все меры предосторожности, чтобы ему пуля в голову не попала. Но если надо идти в атаку – он в атаку идет. Если есть возможность идти в храм – надо в храм идти… Ну подстрелили кого-то – ну и что, другой встал и пошел дальше. И Родина будет жива, и церковь будет жива… Если надо будет умирать за Родину – не надо бояться умереть, все равно умрем.

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