Вторник, 14 апреля 2020

Очередь в метро. Кадр видео

Мэр Москвы Сергей Собянин объяснил большие очереди, возникшие в московском метро, “проверочными мероприятиями”, которые проводила столичная полиция. “Утром из-за проверочных мероприятий, проводимых ГУВД, в метро образовались очереди, что в нынешней ситуации очень критично”, – написал он в твиттере.

По словам мэра, он поговорил с начальником столичного ГУ МВД Олегом Барановым и попросил его организовать дальнейшие проверки так, чтобы они “не приводили к массовому скоплению людей”.

В столичном главке МВД в свою очередь предупредили жителей столицы, что из-за проверок полицейскими на входе в метро цифровых пропусков “возможны затруднения прохода граждан”. В полиции призвали москвичей заранее планировать поездки.

Как передает ТАСС, кремлевский пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что наказывать московских чиновников и силовиков за создание давки в метро не будут. Он объяснил введение временных пропусков тем, что москвичи и гости столицы “не проявили должной дисциплинированности по соблюдению режима самоизоляции”.

По его словам, оценивать действия московских властей преждевременно. “Происходит отладка”, – считает Песков.

Утром 15 апреля в Москве начал действовать пропускной режим. Согласно новому указу Собянина, цифровые пропуска обязательны для поездок на личном и общественном транспорте.

В первое время сайт mos.ru, через который оформляются пропуска, работал с перебоями, а для оформления пропуска по телефону было невозможно дозвониться в службу.

По состоянию на 15 апреля в Москве выявлено 14776 случаев заражения коронавирусом. 1205 человек выздоровели, 106 скончались.