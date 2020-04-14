Вторник, 14 апреля 2020

Врач и телеведущий Александр Мясников возглавил информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом при московском оперативном штабе. Он подтвердил это изданию “Подъем”.

Как пишет Би-Би-Си, Мясников займется информированием граждан о вирусной угрозе, методах ее профилактики и лечения, будет презентовать проекты психологической помощи, а также разработки ученых и эпидемиологов в области тестов и вакцин. Кроме того, Инфоцентр под руководством Мясникова будет бороться с фейковыми новостями.

Центр по мониторингу ситуации создан на базе АНО “Диалог”, которая учреждена департаментом информационных технологий московского правительства.

В феврале Мясников писал в своем телеграм-канале, что вероятность заражения коронавирусом для россиян составляет “ноль целых и ноль в периоде”. В марте он прогнозировал, что эпидемия прекратится к середине апреля. 4 апреля врач признал ошибку и предложил дождаться “коллективного иммунитета”.

Мясников – главврач московской горбольницы № 71 им. М.Е. Жадкевича. В 2009-2010 годах он возглавлял Центральную клиническую больницу управления делами президента.

Доктор известен как ведущий медицинской рубрики программы Владимира Соловьева “Полный контакт” на радио “Вести FM” и пятничного выпуска телепередачи “О самом главном” на канале “Россия 1″. Его также часто приглашают в телепередачу “Вечер с Владимиром Соловьевым”.

В 2018 году Мясников был доверенным лицом Владимира Путина на президентских выборах и Сергея Собянина на выборах мэра Москвы.

Центр “Досье” в среду рассказал о рекомендациях по пропагандистскому сопровождению борьбы с коронавирусом, подготовленных в администрации президента. Согласно аналитической записке, попавшей в распоряжение центра, предлагается продвигать идею, что “все не так уж плохо” и “мир выйдет из рецессии быстрее, чем ожидалось”. Одна из инициатив – делать сюжеты о восстановлении экономики и открытии предприятий. Также предлагается запустить социальную рекламу самоизоляции, к которой будут призывать “скептики”, не верящие в существование коронавируса. Среди других идей – создавать “патриотический контент про борьбу с эпидемиями для детей и взрослых” и снять “подобие реалити-шоу” о том, как чиновник лечится в больнице в Коммунарке.

Одна из ключевых мер по “снижению излишней тревожности” – показательная борьба с фейками. Предлагается “применить закон о фейках показательно против нескольких блогеров, деанонимизировать пару популярных каналов телеграмных, наказать пару СМИ”. “По возможности наказать за кликбейт. Постараться сбить волну медийной истерики. При этом показать максимально подробно, за что именно наказали людей”, – говорится в документе.