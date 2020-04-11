Суббота, 11 апреля 2020

Комментируя проект нового соглашения об ограничении нефтедобычи, совладелец “Лукойла” Леонид Федун употребил неожиданное сравнение. “Я бы привел пример Брестcкого мира, когда большевики в 1918 году были вынуждены по различным причинам пойти на сделку с Германией, которая была унизительной и тяжелой”, – так он ответил на вопрос о цене, которую Москве, вероятно, придется заплатить за первоначальный отказ от сделки и порожденные им проблемы.

О том, что Игорь Сечин является символом коррупции и деградации нынешнего политического режима в глазах оппозиционно мыслящих граждан, известно давно. О том, что о нем думают в элитных кругах и, в частности, в нефтяном секторе, до сих пор можно было лишь догадываться. Коронакризис и сопутствующие ему экономические потери, связанные, помимо прочего, и со скандальным выходом России из альянса ОПЕК+, сделали тайное явным. Отдельные представители истеблишмента Игоря Иваныча попросту ненавидят.

Правда, если не считать Леонида Федуна, громких негативных высказываний в адрес Сечина никто из них себе не позволяет. Но это не значит, что отважный совладелец “Лукойла” в одиночку противостоит председателю совета директоров компании “Роснефть”. О судьбе одиночек, будь то олигарх или федеральный министр, у которых скверно складывались отношения с Игорем Иванычем, Леонид Арнольдович знает. Оттого мы вряд ли ошибемся, если предположим, что Федун, выступающий против Сечина, который гробит российскую экономику солидарно с коронавирусом, вовсе не одинок. Он сильно рискует, да, подвергая жесткой критике всесильного путинского портфеленосца. Однако ситуация, в которой совладелец конфликтует с председателем, принципиально отличается от прежних разборок, завершившихся победой Игоря Сечина.

Ибо говорит он, акционер частного нефтяного гиганта, от лица людей, как бы поточнее сформулировать, государственно мыслящих. То есть весьма солидных господ, чье благополучие непосредственным, как у его бизнес-партнера Алекперова, или косвенным образом зависит от нефтяного могущества России, от цен на энергоносители. Он выражает точку зрения тех, кто из-за Игоря Иваныча теряет сегодня миллионы и миллиарды. А также из-за Владимира Владимировича, которого верный служака Сечин, знающий своего патрона как облупленного, сумел убедить в том, что пришло наконец время продемонстрировать крутость. Повоевать с американскими производителями сланцевой нефти и заодно столкнуть их с саудитами. Пробил час! И Путин послушал Сечина, что обернулось для России обвальным падением нефтяных цен и национальной валюты.

Вообще, если внимательно вслушаться в диссидентские речи Федуна, то он в них старается никак не задевать верховного правителя. Это получается неумышленно. Как, например, недели три назад, когда он рассказывал о том, что на прошедшей незадолго до катастрофы встрече нефтяников с президентом “никакая идея о выходе (России. – Ред.) из сделки не обсуждалась”. Но потом, как можно было понять, к Путину пришел Сечин и страна покатилась в пропасть. Ну вот доверчив наш царь, что тут поделаешь. Обманул его злой боярин, сыграв на геополитических чувствах. Надо бы наказать виноватого во всем плохого боярина.

А вчера, вспомнив о Брестском похабном мире, Леонид Арнольдович и вовсе представил Владимира Владимировича фигурой истинно трагической. Известно же (из советских учебников), сколь тяжел для молодой Советской республики, но необходим был этот мир, освященный политическим гением Владимира Ильича. Но если тогда этот унизительный договор диктовался непреодолимыми обстоятельствами времени и места, то ныне все сводится к роли нехорошей личности в российской истории.

К личности Игоря Сечина, из-за которого великой державе приходится сгибаться в поклоне перед проклятыми саудитами, соглашаясь снизить добычу нефти на 2,5 млн б/с, и это если сделка еще состоится. А самому Путину, вроде бы ясно заявившему, что в ее первоначальном срыве повинны “наши партнеры из Саудовской Аравии”, выслушивать оскорбительные отповеди из уст министра иностранных дел королевства Фейсала бин Фархана. Договорившегося до того, что в словах, “приписываемых СМИ президенту России Владимиру Путину”, содержится ложь. Приходится выслушивать, глотать обиду и возвращаться за стол переговоров, делая вид, что все идет по плану. И никто ни в чем не виноват, даже Игорь Иваныч.

А войны между тем идут своим чередом. Непредсказуемая по срокам и последствиям схватка человечества с пандемией. Нефтяная битва вокруг цен на черное золото, в которой попытки подложить свинью уважаемым партнерам увенчались крахом, и теперь Кремль вроде бы больше не артачится, но ерепенится Мексика и друг Дональд произносит двусмысленные спичи. Восстание элит против Сечина, вынудившего Путина бегать за саудитами с предложением заключить предательский (если верить антисоветчикам) Брестский мир с превосходящими силами противника, чтобы не потерять всё. Отказаться от Беларуси, отдать Украину…

Нет, на Киев ни шейхи, ни Госдеп, ни тем более немцы сегодня не посягают, но геополитической бедой уже попахивает. Потому президент РФ в эти дни едва ли с большой теплотой думает про Сечина, и об исходе внутриусобных разборок “Лукойла” с “Роснефтью”, точнее, вменяемой части истеблишмента с Игорем Иванычем нам пока судить рано. А безответственных граждан, которым хочется наслать чуму на оба элитных дома, от этого занятия предостережем. Чума и так свирепствует на планете, хотя, конечно, в отсутствие председателя россиянам с ней справиться было бы полегче.