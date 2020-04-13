Понедельник, 13 апреля 2020

Силовики пришли с обыском к создателю паблика “Омбудсмен полиции” Владимиру Воронцову. “У меня в квартире обыск, ломают дверь”, – написал он в своем телеграм-канале.

В СКР сообщили о возбуждении в Петербурге дела по статье 207.1 УК (публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан). Санкция этой статьи – от 300 до 700 тысяч рублей штрафа, до 360 часов обязательных работ или до года исправительных, либо до 3 лет ограничения свободы.

По версии следственного ведомства, неустановенное лицо от имени пользователя “Вконтакте” Владимира Воронцова 2 апреля в 15:30 на стене “одного из сообществ” опубликовало сообщение с “заведомо ложной информацией” о том, что “курсантов и офицеров одного из военных учебных заведений, в котором якобы 70 процентов заболевших коронавирусом, заставляют делать утреннюю зарядку”. В СКР утверждают, что в этом институте случаев заболевания коронавирусом не выявлено.

Как сообщает “МБХ-медиа” со ссылкой на координатора “Правозащиты Открытки” Алексея Прянишникова, Воронцова после обыска допросили в отделе собственной безопасности УВД по Юго-Восточному округу Москвы. После допроса его отпустили в статусе свидетеля. Обыски также прошли у родственников жены Воронцова.

Ранее телеканал RT сообщал об открытии против Воронцова административого дела за ту же публикацию. По данным RT, речь в ней шла о петербургском институте ФСБ.

Воронцов – бывший сотрудник полиции, проработавший в МВД 13 лет. Он,в частности, служил в патрульно-постовой службе, уголовном розыске и ЦПЭ. Паблик “Омбудсмен полиции”, посвященный защите трудовых прав полицейских, он создал в феврале 2017 года.

В ноябре того же года у него прошел обыск по делу о нарушении неприкосновенности частной жизни (статья 137 УК). Дело было возбуждено в связи с публикацией в “Омбудсмене полиции” фотографий подполковника Веры Ивановой с игрушками из секс-шопа.