Понедельник, 13 апреля 2020

38 процентов россиян считают Владимира Путина выразителем интересов олигархов, банкиров и крупных предпринимателей. Таковы данные мартовского опроса Левада-центра, опубликованные на сайте социологической службы.

Еще 37 процентов опрошенных считают, что Путин выражает интересы силовиков, 28 процентов – чиновников и бюрократии, 18 процентов – среднего класса, 17 процентов – руководителей крупных предприятий. Лишь 16 процентов опрошенных полагают, что Путина интересуют простые люди.

Как отмечают “Ведомости”, впервые с 2000 года олигархи по этому показателю обошли силовиков.

27 процентов респондентов ответили, что не могут сказать о Путине ничего плохого, 20 процентов – что относятся к нему с симпатией, 9 процентов – с восхищением. 16 процентов опрошенных относятся к Путину нейтрально, 9 процентов – настороженно, 5 процентов – с антипатией, еще 3 процента – с отвращением. Еще 8 процентов не могут сказать о Путине ничего хорошего.

Среди тех, кому не нравится Путин, 14 процентов считают, что ему чужды интересы народа, столько же – что он связан с коррумпированными политиками, 13 процентов – что он связан с крупным капиталом, 11 процентов – что он не справляется руководством страной, 8 процентов – что его действия направлены лишь на повышение собственной популярности.

Сумма положительных оценок Путина падает второй год подряд: в октябре 2019 года к Путину с восхищением и симпатией относились 32 процента респондентов, а в марте 2020 года – 29 процентов.