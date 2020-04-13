Понедельник, 13 апреля 2020

Материал Елены Милашиной, посвященный борьбе с жертвами коронавируса в Чечне, которых местные власти порой приравнивают к террористам, вызвал одновременно предсказуемую и парадоксальную реакцию Рамзана Кадырова. В социальных сетях глава ЧР клеймит не только журналистов, но и администрацию Кремля, ФСБ, “Газпром”… Одних он поносит за клевету, других – за потворство злопыхателям. Редакции “Новой” угрожает убийствами.

Извиняющийся Рамзан Кадыров – зрелище уникальное, тем не менее изредка случается и такое. Когда руководитель Чечни “в горячке” путает известную ненавидимую радиостанцию с известной ненавидимой газетой, ему докладывают, что Миллер содержит “Эхо”, а “Новую” не спонсирует, – и вот Рамзан Ахматович признает ошибку. Хотя, продолжает, разницы между двумя этими редакциями практически не вижу, и это чистая правда – не видит.

Замечает он другое и сильно недоумевает по этому поводу. Что есть в Москве газета, никем не запрещенная, в которой упорно, последовательно, много лет подряд обличаются порядки, царящие в кадыровской Чечне. Он искренне не понимает, почему ей дозволено существовать.

Потому взывает к администрации президента Путина. “Эй, господа из Федеральной службы безопасности, вы должны обеспечить безопасность! Эту газету вы курируете”, – стыдит он чекистов. Ну и “Газпром”, который “платит… врагам нашего народа деньги”, тоже попадает под раздачу, за что потом приходится просить прощения.

Но в главном Кадыров непоколебим. Он требует “остановить этих нелюдей, которые пишут, провоцируют мой народ”. Иначе будет плохо. “Если вы хотите, чтобы мы совершили преступление и стали преступниками, то так и скажите! Один возьмет на себя этот груз ответственности и понесет по закону наказание. Посидит в тюрьме и выйдет! Ну не старайтесь из нас делать бандитов, убийц”, – прямо угрожает Рамзан, и это звучит неожиданно двусмысленно. Получается, что если очередной Махмудов или Дадаев возьмет грех на душу, то винить в этом, по мнению чеченского национального лидера, надо будет преимущественно Вайно с Бортниковым.

Раньше такого не бывало. Являлся Кадыров заказчиком убийств Анны Политковской, Натальи Эстемировой, Бориса Немцова или не являлся, в его речах касательно этих людей, при жизни и после гибели, обвинений в адрес Кремля и Лубянки не содержалось. Он мог выгораживать киллеров либо утверждать, что они невиновны, а вот с эдакой лихостью, как бы демаскируя самого себя и свои эскадроны смерти, он никогда не высказывался. И хочется понять: почему вдруг не сдержался?

Конечно, нервы у всех на пределе – время такое, но известно же, что необузданность нрава есть важная составляющая кадыровского образа. Это природная, но и отрефлексированная черта характера, помогающая ему, наводя временами ужас на окружающих, решать важные политические задачи. В том числе первейшую из них, которая сводится к тому, чтобы РФ, входящая в состав ЧР, исправно платила деньги и не совала нос во внутренние дела независимого султаната. Однако на сей раз, изобличая “кураторов” “Новой” из ФСБ, Рамзан, похоже, перегибает палку. Опять-таки вне зависимости от того, владеет он некой информацией на сей счет или, пребывая в конспирологической ярости, несет ахинею. Спрашивается, зачем он перегибает палку.

Правильный ответ, вероятно, следует искать в других дискуссиях, которые Кадыров ведет с представителями верховной власти, но на ту же тему, что и с Дмитрием Муратовым и Еленой Милашиной. Затевая разборки с Кремлем, ФСБ и непричастным к данному конкретному инциденту “Газпромом”, он продолжает полемизировать с Москвой насчет границ своей личной власти. И если какой-нибудь Мишустин смеет указывать ему, кого он должен пускать в Чечню и чем федеральные полномочия отличаются от региональных, то Рамзан гневается и слов не выбирает. И если в столице, где давно уже практически все СМИ, за исключением совсем уж неисправимых и потому навеки блокированных, находятся под государственным контролем, какая-то “Новая газета” позволяет себе постоянные наезды на его вотчину, то Рамзан кулаком громыхает в двери на Старой площади и на Лубянке.

Он прозревает заговор против молодой исламской республики и предупреждает: не доводите до греха. А то будет как в прошлые разы. Хотя мы и непричастны ни к каким убийствам.

И есть основания полагать, что в Москве его грозные окрики выслушивают довольно внимательно. Выслушивают, успокаивают в частных беседах, но необходимых, по его мнению, мер в отношении зарвавшейся прессы принимать не спешат. Ибо Владимир Владимирович очень ценит Рамзана Ахматовича, в его внутренние дела не вторгается, но и не хочет, чтобы вспыльчивый непокорный вассал вмешивался в его внутренние дела. Особенно сегодня, когда в мире бушует пандемия и последнее, чем хочется заниматься национальному лидеру, – это мирить чеченцев с чекистами. Потому вряд ли ошибемся, если предположим, что сегодняшний российско-чеченский скандал сойдет на нет, как сходили прежние. До новой вспышки взаимной ненависти и громких разборок, в которых так трудно разобраться. Медленно постигая, где там честная журналистика, где сведение счетов, где Путин с Кадыровым, а где Мишустин с “Газпромом”. И почему именно такая система сдержек и противовесов существует в стране, погруженной в вялотекущую гражданскую войну и острую фазу схватки с коронавирусом.