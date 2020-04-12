Воскресенье, 12 апреля 2020

В 2020 году власти не будут выплачивать компенсации пострадавшим от лесных пожаров, если они не были застрахованы. Об этом на заседании регионального правительства заявил губернатор Забайкальского края Александр Осипов, сообщает Чита.Ру.

“В этом году из-за коронавируса и шока по нефтяным ценам кардинально снизились доходы бюджетов и России, и Забайкальского края. Поэтому по всем, кто сгорит, с учетом того, что никто почти не застрахован, не будет никаких денег!” – сказал чиновник.

“Если произойдут какие-то серьезные пожары или даже частные случаи, есть правило, которое мы в прошлом году указом президента обошли, – о том, что возмещение выплачивается только тем, кто застрахован. В этом году этого сделать не удастся”, – добавил он.

Как отмечает Чита.Ру, ранее федеральные власти регулярно помогали пострадавшим от природных пожаров в Забайкалье – компенсации выплачивались всем, кто имел документы на уничтоженное имущество.

В 2019 году в России произошли самые масштабные лесные пожары за последние несколько лет. Первые пожары начались весной в Забайкалье. В июле-сентябре возгорания были сконцентрированы в Иркутской области, Красноярском крае, Бурятии и Якутии.

В апреле 2019 года премьер-министр Дмитрий Медведев поручил помочь пострадавшим от лесных пожаров в Забайкалье.