Воскресенье, 12 апреля 2020

“Русь сидящая” обратилась к спецдокладчикам ООН по вопросам о внесудебных наказаниях и пытках в связи с бунтом в ИК-15 строгого режима в Ангарске Иркутской области, сообщает глава юридического департамента правозащитной организации Алексей Федяров.

В письме “Руси сидящей” говорится, что спецназ при подавлении бунта допустил чрезмерное применение силы. По мнению правозащитников, российские власти не выполнили своих обязательств в рамках Международного пакта о гражданских и политических правах и Конвенции против пыток.

По информации Федярова, сейчас над избитыми во время бунта заключенными продолжают издеваться – их “гоняют по плацу и заставляют петь”, а фсиновцы записывают это на видео и публикуют в сети.

Как сообщает “МБХ-медиа” со ссылкой на правозащитника Павла Глущенко и председателя ОНК по Иркутской области Олега Антипенко, с понедельника в ИК-15 не пускают адвокатов, а также отменили ранее обещанную ФСИН встречу с членами ОНК – в колонию пошли четыре члена комиссии, но их не допустили. “Прокуратура вынесла предостережение, чтобы не запускать ни адвокатов, ни членов ОНК, ни родственников из-за коронавируса”, – пояснил Антипенко.

Глава “Руси сидящей” Ольга Романова опубликовала спецсообщение начальника ИК-15 Андрея Верещака руководителю иркутского управления ФСИН Леониду Сагалакову, в котором описываются обстоятельства начала бунта. Согласно документу, вечером 9 апреля в камере ШИЗО фсиновцы после “неполного обыска” предложили осужденному Антону Обаленичеву выдать им “запрещенные предметы” – сигареты. Оболеничев в ответ стал возмущаться, “выражаться грубой нецензурной бранью”, заявляя, что к нему немотивированно применили физическую силу. Зэка поддержал другой узник ШИЗО, Хумайл Хайдаев, – по версии ФСИН, он стал призывать других осужденных “к неповиновениям и массовым беспорядкам”. Другие зэки, сидящие в ШИЗО, стали вслух их поддерживать. В это время зэки из жилой зоны проникли на территорию ШИЗО, и, по версии ФСИН, сломали ограждение изолятора, стали ломать “имущество камер, средства видеонаблюдения, освещение”. Затем, указывает Верещак, 20 зэков осколками стекла нанесли себе “незначительные повреждения предплечий”.

Как пишет Федяров, на тот момент волнения удалось локализовать. В середине дня 10 апреля в колонию прибыл Сагалаков. “Осужденных выстроили на плацу. Сагалаков “побеседовал”, как он умеет. Пояснил, что их надо “опустить” за наглость. Потом спецназ приступил к делу, волна разошлась по зоне, и начался настоящий бунт”, – пишет правозащитник.

По мнению Федярова, конфликт в колонии был искусственно спровоцирован, поскольку ее администрации поступила команда превратить зону из “красной” в “черную” – исключить влияние блатных на остальных осужденных.

Ранее правозащитник Павел Глущенко сообщал, что бунт начался после того, как один из зэков обвинил фсиновцев в избиении. Избитый вскрыл себе вены и опубликовал видеообращение. Затем его избили повторно. В знак протеста 17 осужденных нанесли себе увечья. Потом, рассказывал Глущенко, начался бунт, а в колонию приехал ОМОН.

Во время бунта вечером 10 апреля в колонии произошел пожар. Спецназ ФСИН бил зэков, стрелял в них, закидывал светошумовыми гранатами, травил собаками, заключенных били досками. Зэки сообщали о двух погибших в результате бунта. Baza передавала, что в колонии нашли повесившегося на воротах ангара заключенного. Омбудсмен Икутской области Виктор Игнатенко сообщал, что при разборе завалов после пожара в зоне нашли труп. Пострадали около 300 человек, примерно 200 человек нанесли себе раны.