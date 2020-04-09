Четверг, 9 апреля 2020

СКР возбудил уголовное дело о сносе в Праге памятника советскому маршалу Ивану Коневу. Об этом сообщается на сайте следственного ведомства.

Дело квалифицировано по части 3 статьи 354.1 УК (осквернение символов воинской славы России, совершенное публично). Санкция этой нормы – до 300 тысяч рублей штрафа, до 360 часов обязательных работ или до года исправительных.

В СКР считают, что памятник Коневу “был осквернен”. “Группой людей статуя маршала Конева снята с постамента при помощи крана и канатов, также сбиты памятные надписи”, – заявляют в следственном ведомстве.

По мнению СКР, сносом памятника муниципальные власти Праги “грубо нарушили взятые на себя Чешской Республикой обязательства в рамках двусторонних договоренностей с Российской Федерацией, продемонстрировав свое пренебрежение общей памятью и историей борьбы советского народа с фашизмом”.

Межу тем министр обороны России Сергей Шойгу написал письмо чешскому коллеге Лубомиру Метнару, в котором просит передать памятник российской стороне. Цитаты из письма публикует РИА “Новости”.

“Господин министр, не могу не выразить свое сожаление действиями органов самоуправления района Прага-6, которые накануне 75-й годовщины победы над немецким нацизмом отстранили памятник герою и освободителю Европы и самой Праги от нацистов, маршала Ивана Степановича Конева. Искусно проведенная в 1945 году военная операция по освобождению Праги от нацистов сохранила жизни сотен тысяч чехов и освободила миллионы Ваших сограждан от нацистского ярма”, – пишет Шойгу.

Российский министр указывает, что при проведении Пражской наступательной операции погибли и были ранены более 50 тысяч граждан СССР. Поэтому, отмечает Шойгу, Россия не может оставаться безучастной в ситуации с демонтажом памятника Коневу.

Шойгу просит “как можно скорее” передать памятник России. “Ожидаем от Вас информацию о месте и времени его передачи. Если решение данной проблемы требует финансовых расходов, мы готовы полностью их оплатить”, – заверяет он.

Руководитель отдела комуникаций чешского Минобороны Ян Пейшек подтвердил изданию Parlamentní Listy получение письма. По его словам, ведомство подготовит ответ министру Шойгу. “Этот памятник – не наш, поэтому мы не можем пойти навстречу российской стороне. Не можем передать то, что не наше. Речь не идет о военном захоронении, и памятник по-прежнему является имуществом Праги-6″, – сказал он.

Памятник Коневу был демонтирован 3 апреля. Как сообщил тогда представитель властей района Прага-6 Ондржей Шрамек, статую поместят в хранилище, а затем она станет частью создающегося в чешской столице Музея памяти XX века.

На месте снесенной статуи на площади Интербригад установят памятник освобождению Праги в 1945 году; как он будет выглядеть, пока неизвестно.

Памятник Коневу неоднократно обливали краской. Последний раз это произошло 22 августа – на следующий день после годовщины вторжения в Чехословакию войск Организации Варшавского договора.

Сторонники демонтажа памятника указывали, что Конев участвовал в строительстве Берлинской стены, подавлении антикоммунистического восстания в Венгрии в 1956 году и подготовке оккупации Чехословакии в 1968-м.

Статую установили в 1980 году. Маршал изображен с букетом цветов, который вручили ему освобожденные пражане. После того как памятник в последний раз облили краской, Коларж предложил демонтировать его и передать посольству России для установки на территории дипмиссии. Посольство отказалось обсуждать такую возможность, а МИД России выступил с рядом гневных заявлений в адрес Чехии. Экс-министр культуры России Владимир Мединский назвал Коларжа “гауляйтером местного масштаба”. Это вызвало ответную резкую реакцию чешской общественности. В итоге решение о переносе памятника было принято советом Праги-6 в сентябре прошлого года.