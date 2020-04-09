Четверг, 9 апреля 2020

В иркутской ИК-15 строгого режима в результате бунта заключенных погибли два человека, сообщает “Дождь” со ссылкой на осужденных.

Между тем ТАСС сообщает со ссылкой на омбудсмена Икутской области Виктора Игнатенко, что при разборе завалов после пожара в колонии нашли труп заключенного. Причина его смерти пока не установлена. Ранее Baza сообщала, что на воротах одного из ангаров в колонии повесился заключенный.

К вечеру 10 апреля ФСИН отчиталась, что обстановка в ИК-15 “находится под контролем”, а на месте работают сотрудники регионального управления тюремного ведомства, прокуратуры и СКР. В ведомстве сообщили, что ранее “отрицательно характеризующиеся осужденные” подожгли несколько объектов на промзоне колонии.

Как передавал “Дождь” со ссылкой на правозащитника Павла Глущенко, в колонии находились около 300 спецназовцев. Мать одного из осужденных сообщила телеканалу, что в зэков стреляют и “закидывают непонятными гранатами”.