Пятница, 10 апреля 2020

Юрий Изотов на акции против Россотрудничества

СКР обвинил активиста из Екатеринбурга Юрия Изотова по делу о нападении на представительство Россотрудничество в Киеве (Российский центр науки и культуры), сообщается на сайте следственного ведомства.

Изотову заочно инкриминирована часть 2 статьи 360 УК (нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой, в целях провокации войны или осложнения международных отношений), которая предусматривает от 5 до 10 лет колонии.

По версии следственного ведомства, 18 февраля 2018 года Изотов “совместно с Михаилом Агафоновым, также являющимся гражданином России, и иными лицами принял участие в антироссийской акции”, организованной руководителем Организации украинских националистов Николаем Коханивским.

“Изотов и другие участники украинских националистических организаций напали на Российский центр науки и культуры в Киеве, забросали камнями и другими предметами фасад здания дипломатического учреждения, разбили окна, причинили крупный материальный ущерб, нарушив нормальный режим работы учреждения”, – заявили в СКР.

В связи с тем, что Изотов скрывается за границей, отмечают в следственном ведомстве, приняты меры к “организации его международного розыска”.

В феврале по тому же делу был заочно обвинен эмигрировавший на Украину политактивист из Москвы Агафонов. Он получил на Украине статус беженца.

17-18 февраля 2018 года активисты различных националистических организаций, в том числе “С14″, дважды атаковали РЦНК. Во время первой акции был сорван, растоптан и сожжен российский флаг. В ходе второй акции офис Россотрудничества забросали булыжниками и яйцами; в здании разбили много окон.

Российское посольство на Украине возложило частичную ответственность за нападения на США. В посольстве заявили, что атаки на российские учреждения на Украине вдохновляются “примером, который Вашингтон и подает, – захватами российской дипсобственности”. Американские власти закрыли доступ к “посольским дачам”, генконсульству России в Сан-Франциско и торгпредству в Вашингтоне.

В июле прошлого года СКР возбудил против Коханивского дело по части 2 статьи 205.2 УК (публичные призывы к терроризму; от 5 до 7 лет) за то, что тот записал видеообращение, в котором якобы “публично призвал всех желающих принять участие в организуемом под его руководством мероприятии, в ходе которого и было запланировано нападение на Российский центр науки и культуры”.