Четверг, 9 апреля 2020

Россия и Саудовская Аравия завершили ценовую войну и договорились о значительном сокращении добычи нефти для спасения рынка. Как передает Bloomberg, историческая сделка в рамках ОПЕК+ предусматривает сокращение добычи на 23 процента всеми членами картеля, то есть на 10 миллионов баррелей в сутки в мае и июне. Россия и Саудовская Аравия должны снизить добычу на 2,5 млн баррелей в сутки.

Сделка была под угрозой из-за позиции Мексики, которая категорически отказалась от пропорционального сокращения добычи. В пятницу El Heraldo de Mexico сообщил со ссылкой на президента Мексики Андреса Мануэля Лопеса, что страна согласовала с США и ОПЕК+ сокращение нефтедобычи. По словам Обрадора, страны ОПЕК+ предлагали Мексике снизить добычу сначала на 400 тысяч, потом на 350 тысяч баррелей в сутки. Обрадор заявил, что Мексика снизит добычу на 100 тысяч баррелей.в день, а вместо нее на себя дополнительное сокращение добычи на 250 тысяч баррелей в день возьмут США. Он пояснил, что договорился об этом во время телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле считают сделку по нефти состоявшейся. По его словам, от сделки выиграют и производители, и потребители нефти, и мировые рынки. “Президент позитивно оценивает этот документ, особенно после Мексики, приветствуем. Говорим о компромиссе всех 23 стран-участниц. Это окажет позитивное влияние на рынки”, – сказал Песков.

Ожидается, что в пятницу в рамках виртуального саммита “большой двадцатки” нефтедобывающие страны, не входящие в ОПЕК, также согласятся на сокращение добычи.

В ночь на пятницу Владимир Путин провел телефонные переговоры с Дональдом Трампом и королем Саудовской Аравии Салманом. Ранее Москва давала понять, что готова сокращать добычу при условии, что к сделке присоединятся США, Бразилия, Норвегия, Канада и другие крупные нефтедобывающие страны.

Накануне источники Reuters приводили другие параметры сделки в рамках ОПЕК+: речь шла о сокращении добычи на 20 миллионов баррелей в сутки. Это в любом случае не компенсирует падение мирового спроса на нефть в связи с пандемией коронавируса: по оценкам экспертов, глобальное потребление сократится на треть и более, то есть на 35 миллионов баррелей в сутки.

В четверг сразу после сообщений о новой сделке России и ОПЕК цена на нефть показала кратковременный рост. Стоимость барреля нефти марки Brent на Лондонской бирже превысила 36 долларов (рост более чем на 8 процентов), однако затем вновь упала ниже 32.

9 марта нефть подешевела более чем на треть после выхода России из нефтяной сделки со странами ОПЕК и последовавшего за этим решения Саудовской Аравии снизить цены на топливо и резко нарастить добычу. Разрыв сделки лоббировал глава “Роснефти” Игорь Сечин, чтобы нанести удар по производителям сланцевой нефти из США. 30 марта цена барреля Brent опустилась до нового минимума – 22,58 доллара. Цена российской марки нефти Urals 1 апреля упала до 15 долларов – фактически для добывающих компаний с основной базой в Западной Сибири уровень цен стал отрицательным с учетом затрат и экспортных пошлин.

2 апреля, после заявления Трампа о намерении добиваться спасения отрасли, при необходимости – путем введения санкций против Саудовской Аравии, нефтяные цены выросли до уровня 30-35 долларов за баррель.