Вторник, 7 апреля 2020

Россия преодолеет эпидемию коронавируса, как ранее справлялась с вражескими набегами, заявил Владимир Путин на селекторном совещании с губернаторами и министрами. “Все проходит, и это пройдет. Наша страна не раз проходила через серьезные испытания: и печенеги ее терзали, и половцы, – со всем справилась Россия. Победим и эту заразу коронавирусную. Вместе мы все преодолеем”, – сказал президент.

Этот пассаж представляет собой цитату из речи адвоката Федора Плевако, как ее приводит Викентий Вересаев в “Невыдуманных рассказах о прошлом”: “Много бед, много испытаний пришлось претерпеть России за ее больше чем тысячелетнее существование. Печенеги терзали ее, половцы, татары, поляки…” Концовка иронической речи Плевако на судебном процессе по делу о мелкой краже в изложении Вересаева звучит так: “Все вытерпела, все преодолела Россия, только крепла и росла от испытаний. Но теперь, теперь… Старушка украла старый чайник ценою в тридцать копеек. Этого Россия уж, конечно, не выдержит, от этого она погибнет безвозвратно”.

В 2010 Путин упоминал терзавших Россию печенегов и половцев на правительственном совещании по проблеме лесных пожаров.

На совещании по коронавирусу Путин в очередной раз призвал сограждан к дисциплине и напомнил о необходимости выдержать самоизоляцию, несмотря на усталость и финансовые проблемы. Он подчеркнул, что от успешности мер по самоизоляции зависит дальнейшие развитие эпидемии – ключевыми Путин считает ближайшие две-три недели.

Путин объявил о ряде дополнительных мер поддержки врачей, бизнеса и населения. На три месяца для медиков, борющихся с коронавирусом, будет установлена федеральная выплата: врачи будут получать по 80 тысяч рублей в месяц, средний медперсонал – 50 тысяч, младший – 25 тысяч, врачи скорой помощи – 50 тысяч, фельдшеры, медсестры и водители скорой – 25 тысяч. По словам Путина, необходимо также реструктурировать задолженность по платежам малого и среднего бизнеса,а потерявшим работу выплатить по три минимальных пособия по безработице.

Путин поручил правительству за два дня составить график передачи “коечного фонда” федеральных клиник в регионы. Он пообещал, что в субъекты федерации начнут поступать новые реанимобили и аппараты искусственной вентиляции легких.

По мнению Путина, нельзя останавливать экономику, останавливать транспортное сообщение между регионами, массово останавливать работу предприятий.

Это третье обращение Путина в связи с эпидемией коронавируса. В прошлый раз, выступая 2 апреля, он объявил о продлении карантина до 30-го числа. В тот же день он издал указ, в соответствии с которым губернаторы получили полномочия вводить ограничения для граждан и организаций в связи с эпидемией.