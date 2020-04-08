Среда, 8 апреля 2020

Российское правительство требует не перекрывать административные границы между регионами страны. Рамзан Кадыров, который еще до принятия этого решения заявляет о том, что в Чечню не будут допускаться граждане без местной прописки, отвечает, что республика и так открыта для транзита и доставки грузов. Но своего решения не отменяет. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков в этой полемике, завершившейся победой главы Чечни, не видит никакого противоречия.

Между тем и на административных границах других регионов Российской Федерации появляются блокпосты. Разумеется, пока что только там, где губернаторы могут позволить себе действовать, не опасаясь кремлевского гнева. Но если никакого гнева вовсе нет, если региональные руководители сталкиваются всего лишь с реакцией премьер-министра, которого необязательно воспринимать всерьез, который такой же вельможа, как любой другой путинский чиновник, то почему бы и у себя не установить блокпост? Ведь спрашивать-то будут именно с губернаторов, а не с премьера. Именно им поручено определить, какими должны быть меры по борьбе с распространением эпидемии. Путин по сути устроил среди своих региональных назначенцев социалистическое соревнование, успех в котором определяется количеством человеческих жизней.

Посторонний наблюдатель может удивиться, почему Кремль не озабочен всеми этими перекрытиями. Блокпост в Чечне – напоминание о двух кровопролитных войнах, в ходе которых республика отстаивала свое стремление провозгласить независимость. Блокпост в Татарстане – напоминание о политической фронде, попытках стать союзной республикой и выйти из состава Российской Федерации. Блокпост на Крымском мосту – напоминание о том, что на самом деле Крым не имеет никакого отношения к России, ведь с точки зрения международного права этот блокпост установлен на поруганной государственной границе между Россией и Украиной.

Но Путина не интересуют все эти напоминания по одной простой причине: его не интересует коронавирус. Путин, он про другое. Устроить войну с Украиной, украсть Крым, послать войска в Сирию, вмешаться в американские выборы, послать агентов в Великобританию… Это он понимает, это он умеет. Путин – это универсальный Доктор Зло. Он – про убийство, а не про спасение. Его челядь должна заниматься спасением людей именно потому, что обитатель Кремля просто не считает это хоть сколько-нибудь важным. Важно изолироваться самому, чтобы не подхватить опасную заразу, а там хоть трава не расти. На совещаниях с губернаторами он откровенно скучает, как римский император, вынужденный вместо отрубания голов заниматься выращиванием капусты. И в самом деле: если еще вчера на его столе был план очередной украинской кампании и он представлял себе, как победоносный триколор вздымается над Харьковом, а еще лучше над Киевом, а сегодня он должен интересоваться статистикой смертей в какой-нибудь Брянской или Курганской области – кто бы на его месте не заскучал?

Но эта скука может стать для него опасной ловушкой, тем более на фоне надвигающегося на Россию экономического кризиса. В регионах – это касается и деградировавших, но все же еще существующих местных элит, и населения – вновь вспомнят то, что было очевидным в 90-е, когда Борис Ельцин советовал им брать столько суверенитета, сколько они смогут. Что в критических обстоятельствах на Кремль рассчитывать не приходится. Что обитателя кремлевских палат интересует исключительно размер памятника, который ему установят где-нибудь в районе маршала Жукова, а вовсе не количество людей, которых еще можно будет спасти от напасти. Что Путина интересует в первую очередь Путин и в последнюю очередь – Россия.