Понедельник, 6 апреля 2020

Центральный аппарат СКР возбудил уголовное дело о распространении фейковой информации про коронавирус из-за видео в твиттере, сообщается на сайте следственного ведомства.

Дело открыто по статье 207.1 УК (публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан).

В сообщении СК говорится, что некий пользователь разместил в твиттере видеоролик, в котором утверждалось, что коронавирус был создан в государственном вирусологическом центре “Вектор” (поселок Кольцово Новосибирской области), “после чего путем взрыва умышленно распространен на территории России и КНР”.

Центр “Вектор” производит тесты на коронавирус. 16 сентября 2019 года в центре взорвался газовый баллон, после чего произошел пожар.

В рамках уголовного дела ведется работа по установлению личности пользователя и сбору доказательств.

Как предполагает “Медиазона”, речь идет о сатирическом видео, высмеивающем конспирологические теории происхождения коронавируса. Он размещен в твиттере пользователем AlexanderThorn. “Друзья, на меня завели уголовное дело за вчерашний юмористический ролик, в котором я высмеиваю теорию заговора о происхождении коронавируса из российской лаборатории”, – написал владелец аккаунта в твиттере.

В ролике блогер говорит, что центр “Вектор” “взорвали специально, чтобы вирус попал в воздух”, леса в Сибири тоже “горели специально”, чтобы дым от пожара донес вирус в Китай. “Это была операция теневого мирового правительства, масоны, надеюсь, это понятно. Чтобы все стали говорить только о вирусе, а правда о том, что Земля не круглая, перестала распространяться”, – шутит автор.

Позже во вторник стало известно о третьем в стране деле по статье 207.1, которое открыло управление СКР по Лениградской области. Поводом к его возбуждению послужило то, что неустановленное лицо опубликовало в интернете информацию о “нахождении бронетехники с оружием на границе города Волхова Ленинградской области в связи с принимаемыми мерами по борьбе с коронавирусом”. Автора сообщения ищут.

Первое в стране дело по статье 207.1 было ранее возбуждено в Петербурге из-за поста во “Вконтакте”, размещенного 2 апреля в ВК-группе “Сестрорецкий актив”. В публикации утверждалось, что из поликлиники Сестрорецка – внутригородской территории в составе Курортного района Петербурга – отпустили домой больного с коронавирусом. Его якобы должны были отправить в петербургскую больницу №40, но не приняли из-за положительного анализа на коронавирус. 3 апреля обыск по делу прошел у активистки Анны Шушпановой, предложившей публикацию администратору группы. Ее допросили в качестве свидетеля.