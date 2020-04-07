Вторник, 7 апреля 2020

Иерусалимский окружной суд ввел временный запрет на передачу России Александровского подворья,сообщает Newsru.co.il. Решение принято в рамках иска, поданного Русским православным обществом Святой Земли, зарегистрированным в Германии.

Ответчиками по иску проходят государство Израиль, Россия и инспектор регистрации недвижимости в Израиле.

Поводом к подаче иска стала не подтвержденная официально информация о передаче России Александровского подворья в обмен на освобождение Россией израильтянки Наамы Иссахар, осужденной по делу о наркотиках.

В России на Александровское подворье претендует Императорское православное палестинское общество во главе с бывшим премьер-министром Сергеем Степашиным. Русское православное общество Святой Земли возглавляет гражданин ФРГ Николай Воронцов-Гофман.

Адвокаты организации Гофмана ссылаются на решения судов Израиля и Нью-Йорка от 1991 года: по их мнению, тогда было подтверждено, что законным владельцем Александровского подворья является Русское православное общество Святой Земли и Израиль не имеет права менять его собственника.

22 января газета “Маарив” сообщила, ссылаясь на документ Управления регистрации прав на недвижимость и земельную собственность, что Израиль передал Александровское подворье России еще 30 декабря. В тот же день The Jerusalem Post сообщила, что Израиль согласился на передачу церковного комплекса в обмен на освобождение Иссахар. После этого германская организация заявила о подготовке протеста в израильский Минюст.

Иссахар была осуждена в прошлом году к семи с половиной годам общего режима по обвинению в контрабанде наркотиков, после того как была задержана в московском аэропорту. В багаже у Иссахар нашли 9,6 грамма гашиша. Она признала, что у нее в чемодане был гашиш, но отрицала обвинение в контрабанде – в зоне вылета аэропорта у нее не было доступа к багажу. В конце января после встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху Владимир Путин помиловал Иссахар.