Воскресенье, 5 апреля 2020

Городской суд Южно-Сахалинска отправил троих жителей областного центра в СИЗО по делу о террористическом сообществе, сообщает Sakh.com.

Арестованных обвиняют в создании террористического сообщества (часть 1 статьи 205.4 УК; от 15 до 20 лет или пожизненное лишение свободы) и участии в нем (часть 2 статьи 205.4; от 5 до 10 лет). Как уточняет “Медиазона”, по делу проходят 38-летний Александр Козин, 26-летний Арсений Лесной и Олег Сафонов.

Следствие ведет ФСБ. “Они тренировались, бегали, отрабатывали какие-то моменты, – рассказал адвокат Козина Евгений Балабас. – Под эту тему им вменяют, что они готовились к захвату власти. Одному из фигурантов, я насколько знаю, задавали вопросы: “Собирались ли вы штурмом брать какое-то здание, УВД там или администрации?”. У них был чат в WhatsApp – там аббревиатура из каких-то латинских букв”. По словам Балабаса, вину его подзащитный не признает.

Согласно постановлению о привлечении Козина в качестве обвиняемого, не позднее июля 2018 года он “создал на территории Сахалинской области террористическое сообщество”, чтобы, “разделяя и поддерживая идеологию терроризма”, попытаться захватить власть “посредством вооруженных нападений на представителей государственной власти и правоохранительных органов для установления государственного строя, основанного на принципах исключительности и превосходства представителей одной национальности над другими”.

По версии ФСБ, Козин “организовал приискание” оружия и взрывчатых веществ, а также “получение и отработку… навыков ведения боевых действий в условиях города и лесистой местности” с выживанием в условиях дикой природы. Остальные обвиняемые, утверждает спецслужба, “регулярно осуществляли соответствующие тренировки”.

4 апреля у подозреваемых прошли обыски. В тот же день всех троих задержали. В ходе одного из обысков был изъят “предмет, возможно, являющийся взрывным устройством”, пишет Sakh.com. Сейчас проводится его экспертиза. По сведениям Балабаса, у Козина при обыске нашли “небольшую трубку, 20-30 сантиметров, из которой торчат два провода”.

Как сообщили родственники одного из арестованнных, все трое “очень увлекались” страйкболом, спортом и участвовали в поисках пропавших людей. “Никакого преступного бэкграунда и намерений посягать на существующий строй у них не было”, – утверждают они. Семья арестованного настаивает, что “подозрительные” предметы могли быть подкинуты фигурантам дела в ходе обысков.

“Такое ощущение, что это по той же схеме делается, что эти громкие дела – “Сеть”, “Новое величие”. Люди ничем подобным никогда не занимались, у них нет никакого снаряжения, кроме страйкбольного, а уже звучит на допросах, “не собирались ли вы штурмовать административные здания, полицию”, – сообщил источник издания.