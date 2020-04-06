Понедельник, 6 апреля 2020

Прокуратура Восточного округа Нью-Йорка обвиняет бывших сотрудников ФИФА в том, что они получали взятки за проведение в России и Катаре чемпионатов мира по футболу. 69-страничное обвинительное заключение опубликовано на сайте прокуратуры.

По делу о коррупции в ФИФА проходят более 30 человек – бывших и действуюших сотрудников частных компаний, работников ФИФА и ряда футбольных конфедераций. Среди них – бывшие члены исполкома ФИФА Рикардо Тейшейра, Николас Леос, Джек Уорнер и Рафаэль Сальгеро. Фигурантов дела обвиняют в различных финансовых махинациях, мошенничестве, взяточничестве и других преступлениях. Имена и должности некоторых из них не раскрываются.

Как утверждается, некоторым членам исполкома ФИФА предложили или передали взятки в связи с результатом их голосования. В частности, Уорнеру выплатили в сумме 5 миллионов долларов, а Сальгеро обещали заплатить миллион долларов за голосование в пользу проведения чемпионата мира по футболу 2018 года в России.

Всего, по версии прокуратуры, Уорнер, гражданин Тринидада и Тобаго, в период с ноября 2010 года по апрель 2011-го получил суммарно 5 миллионов долларов. При этом, как утверждает прокуратура, деньги ему переводили со счетов, на которые поступали средства от “базировавшихся в США компаний, выполнявших работу с целью проведения чемпионата мира по футболу в 2018 году в России”.

В свою очередь Тейшейре, Леосу и “соучастнику №1″ (его имя не называется) предлагали и выплатили взятки за голоса в поддержку проведения в Катаре чемпионата мира по футболу в 2022 году.

Уорнер – бывший президент Конфедерации футбола Северной, Центральной Америки и стран Карибского бассейна (КОНКАКАФ) и вице-президент ФИФА. Тешейра – экс-президент Бразильской конфедерации футбола. Леос, экс-президент Южноамериканской конфедерации футбола (КОНМЕБОЛ), скончался в прошлом году. США добивались его выдачи из Парагвая.

Обвинительное заключение было представлено в рамках судебного разбирательства, которое продолжается в суде Восточного округа Нью-Йорка с мая 2015 года.

Крупнейший в истории ФИФА коррупционный скандал начался 27 мая 2015 года, когда швейцарская полиция по запросу США арестовала семь высокопоставленных чиновников федерации. Им, а также ряду других чиновников федерации и бизнесменов, были предъявлены обвинения во взяточничестве и отмывании денег, в частности, при продаже прав на трансляции крупных футбольных соревнований. Всего правоохранительные органы предъявили обвинения 14 бывшим и действующим футбольным чиновникам. По данным министерства юстиции США, за 24 года они получили взятки на сумму около 150 миллионов долларов.

В начале октября 2015 года комитет по этике ФИФА принял решение об отстранении возглавлявшего мировую футбольную федерацию с 1998 года Йозефа Блаттера и президента УЕФА Мишеля Платини от занимаемых ими должностей и любой футбольной деятельности на 90 дней с возможностью продления дисквалификации. Основанием для этого решения стал перевод Блаттером платежа в размере 2 миллионов швейцарских франков из средств ФИФА на счета Платини в 2011 году. Окончательно Блаттер покинул пост главы FIFA 2 июня 2015 года, Платини ушел с поста президента УЕФА 14 сентября 2016 года.

21 декабря 2015 года Блаттер и Платини были отстранены от футбольной деятельности на восемь лет. Позже этот срок был сокращен до шести лет. Для Платини его впоследствии сократили до четырех лет.

В июне 2019 года французская полиция задерживала Платини в рамках расследоваия обстоятельств предоставления Катару прав наа чемпионат мира по футболу 2022 года. Бывшего функционера УЕФА отпустили после 15-часового допроса, одной из тем которого стало и получение мундиаля Россией.