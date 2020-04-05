Воскресенье, 5 апреля 2020

Премьер-министр Михаил Мишустин выступил против закрытия административных границ регионов в связи с эпидемией коронавируса. Соответствующее заявление он сделал на заседании правительства, которое транслировал РБК.

По словам Мишустина, на прошлой неделе были выявлены случаи, когда руководство некоторых регионов закрывало проезд людей и транспорта на свою территорию. “Сигналы правительства о недопустимости подобных мер были услышаны – за выходные ситуация исправилась. Однако еще раз хочу обратиться к руководителям субъектов: не надо путать региональные полномочия с федеральными. Любые ограничения должны быть адекватными и соответствовать реальной ситуации и, конечно, тем мерам, которые введены президентом и федеральным правительством”, – сказал премер.

“Конечно, мы не будем впускать лиц без прописки в ЧР. Негативный опыт уже есть. Завезли инфекцию, десятки заболели, одна женщина умерла”, – написал в своем телеграм-канале глава Чечни Рамзан Кадыров.

“Мы никогда не говорили о закрытии границ и не закрывали их для проезда транзитного транспорта, перевозки продовольствия, медикаментов, оборудования, не принимали меры, которые негативно сказались бы на логистике”, – заверил он.

Кроме того, Мишустин потребовал не мешать работе служб доставки и перевозке грузов. “В ряде мест препятствуют работе грузоперевозчиков и ритейлеров, вплоть до того, что останавливают грузовые машины на въезде в регионы и даже закрывают пункты выдачи заказов, мешая курьерам доставлять их людям”, – сказал он.

Чечня еще 5 апреля полностью закрыла свои границы на въезд и выезд. Затем в Челябинскую область стали пускать лишь грузовики с товарами первой необходимости и машины, следующие транзитом. В Удмуртии пообещали установить на границах республики КПП, а в аннексированном Севастополе на несколько дней появились блокпосты.