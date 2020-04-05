Воскресенье, 5 апреля 2020

Городской суд аннексированного Армянска приговорил симферопольца Дениса Кашука к 3 годам 8 месяцам общего режима по обвинению в незаконном обороте оружия и взрывчатки, а также контрабанде взрывчатки по заданию украинской разведки. Об этом сообщают “Ґрати” со ссылкой на адвоката осужденного Сергея Легостова.

По информации “Ґрати”, Кашук объявлен виновным по части 2 статьи 222 УК России (незаконное приобретение и хранение боеприпасов, совершенное группой лиц по предварительному сговору), части 2 статьи 222.1 кодекса (незаконное приобретение взрывчатки, совершенное группой лиц по предварительному сговору), а также статье 226.1 (контрабанда взрывчатки). Между тем в карточке дела на сайте суда указаны несколько иные статьи обвинения – два эпизода по части 1 статьи 222.1 и часть 1 статьи 226.1.

Как пишут “Грати”, Кашук признал вину и заключил “сделку со следствием” (вероятно – соглашение о досудебном сотрудничестве с прокуратурой).

Согласно показаниям, которые Кашук дал на предварительном следствии, весной 2016 года, когда он обратился в паспортный стол Днепровского района Херсона для получения украинского паспорта, его пригласили на собеседование с сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины. В ходе разговора с ним выяснилось, что рекламное агентство, в котором работает Кашук, выполнило несколько подрядов для российских органов власти в Крыму. Собеседник рекламщика назвал это “сотрудничеством с оккупационным режимом” и предложил ему “исправиться” – предоставлять необходимую информацию.

В ноябре 2017 года, утверждал Кашук, при очередной встрече с сотрудником ГУР в Херсоне тот вручил ему литературу о взрывчатке. Затем украинца с мешком на голове якобы вывезли на полигон, где он стрелял из пистолета Макарова и карабина “Сайга”. “Там же ему показали несколько видов взрывчатки и детонаторов и научили, как собрать их в взрывное устройство”, – пишут “Грати”.

По утверждению Кашука, в тот же день он вернулся в Крым через пункт пропуска “Каланчак”. Перед переходом административной границы тот же сотрудник ГУР дал ему пластиковый пакет с жидкой взрывчаткой и взрывателями, спрятанными в стиральном порошке. В Симферополе, говорится в показаниях украинца, он списался с сотрудником ГУР через WhatsApp, по его совету переложил взрывчатку и взрыватели в другие тары, а потом спрятал их в тайниках в парке поселка Аграрное и в лесу между районами Симферополя “Залесский” и “Пневматика”.

18 декабря прошлого года сотрудники ФСБ изъяли взрывчатку и взрыватели из тайника в Аграрном.

Кашука задержали 17 декабря прошлого года, когда он шел на работу в рекламное агентство. Родственникам о его задержании не сообщили, они обратились с заявлением о его пропаже в полицию. На следующий день дома у Кашука прошел обыск. 20 декабря Киевский райсуд Симферополя отправил его в СИЗО.

На слушаниях Кашук заявил, что отказывается от независимых адвокатов. По его словам, он хочет, “чтобы все быстро закончилось”. “Это моя позиция, мой выбор. Главное, чтобы ты не пострадала, чтобы никто не пострадал, – говорил он в суде, обращаясь к матери. – Пострадать могут все. Я все подписал, я во всем признался. Пожалуйста, главное, чтобы от вас не было никакой волны”.

27 декабря стало известно, что Кашук отказался от независимых адвокатов Алексея Ладина и Назима Шейхмамбетова – его стала защищать адвокат Виолетта Синеглазова.

40-летний Кашук – выпускник Киевского национального университета им. Тараса Шевченко по специальности “политология”.