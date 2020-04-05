Воскресенье, 5 апреля 2020

США признали Русское имперское движение (РИД) террористической организацией, сообщает Reuters. В американский список террористов впервые включены праворадикалы – ранее туда вносились главным образом исламистские организации, а также сепаратистские и леворадикальные группы.

Координатор Госдепартамента по борьбе с терроризмом Натан Сейлс назвал принятую меру беспрецедентной. “РИД по-прежнему занимается обучением единомышленников-неонацистов и белых супрематистов (сторонников идеологии превосходства белой расы. – Ред.) по всей Европе. Мы знаем, что они набирали людей из других стран Европы и продолжают это делать”, – добавил он.

Внесение РИД в санкционный список означает заморозку любых активов, которыми движение может владеть в США, и запрет доступа организации к американской финансовой системе. Как уточняет The New York Times, американцам также запрещается иметь финансовые отношения с организацией. Кроме того, введение санкций упростит процедуру запрета на въезд в США для членов РИД.

Террористами, как сообщала NYT, планировалось также объявить в индивидуальном порядке троих лидеров РИД – Станислава Воробьева, Дениса Гариева и Николая Трушчалова.

По словам американских чиновников, у них нет сведений о спонсировании РИД российскими властями.

В России РИД не запрещено, но в федеральный список экстремистских материалов внесены старый сайт организации и три номера ее печатных изданий.

28 февраля 2014 года координатор РИД Воробьев прилетел в Крым на самолете с российскими военными инструкторами, которые должны были помогать местным боевикам в аннексии полуострова. С мая 2014 года военизированные клубы РИД “Резерв” и “Имперский легион” занимались вербовкой и подготовкой боевиков для отправки в Донбасс. У РИД также был собственный отряд боевиков “Имперский легион”. Подразделение сперва подчинялось Игорю Гиркину, в октябре 2014 года перешло в подчинение бригады “Призрак” Алексея Мозгового (ЛНР). В январе 2015 года Воробьев сообщал, что на войну в составе “Имперского легиона” отправлены более 100 человек. В январе 2016-го РИД сообщило, что “Имперский легион” выведен с Донбасса. В конце января этого года стало известно о гибели в Ливии наемника “Имперского легиона” Владимира Скопинова, ранее участвовавшего в боевых действиях в Донбассе. “За два месяца уже второй легионер погиб в Ливии”, – сообщалось в ВК-сообществе “Имперского легиона”.

В 2017 году в Швеции трое членов “Северного движения сопротивления” – 51-летний Джимми Йонассон, 23-летний Виктор Мелин и 20-летний Антон Тулин – были осуждены по обвинению в подготовке двух взрывов – в лагере для мигрантов и в книжном магазине, чьи владельцы придерживались левых взглядов. Следствие выяснило, что Мелин и Тулин проходили военную подготовку в России на курсах “Партизан” в клубе РИДа “Резерв”. Их отправил на эти курсы представитель РИДа в Швеции, 68-летний эмигрант из СССР Анатолий Удодов. Сейчас Удодова судят за незаконнео владение оружием.