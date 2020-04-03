Пятница, 3 апреля 2020

Люди вылетали из дверей, завывая:

- Бей его! Убивай…

- Мирового злодея!

- Ты распустил гадов!

Искаженные лица, разорванные платья запрыгали в коридорах, и кто-то

выстрелил. Замелькали палки…

Низкий человек, на обезьяньих кривых ногах, в разорванном пиджаке, в

разорванной манишке, сбившейся на сторону, опередил других, дорвался до

Персикова и страшным ударом палки раскроил ему голову.

Так закончил свои дни булгаковский профессор, и в описанной сцене нет ничего фантастического. Чумные и холерные бунты издавна сопровождались расправой обезумевшей толпы над учеными и лекарями-иноземцами, будто бы распространяющими заразу. Как пишет

историк Жан Делюмо, “при появлении угрозы люди сначала стараются ее не замечать”. Это фрейдистский механизм вытеснения из сознания негативной информации. Когда это не помогает, народ впадает в истерическое веселье, потом в панику, а затем начинает искать виноватых. Ведь не может же быть, чтобы привычный уклад жизни так стремительно разрушил невидимый, неосязаемый, неодушевленный враг. Значит, виновен кто-то другой, кого можно найти и пресечь его злые козни.

Первый кандидат на роль козла отпущения – чужак, человек иной веры, расы, иностранец или обладатель тайного знания, полученного, без сомнения, в результате сделки с дьяволом. В книге Делюмо есть множество примеров таких расправ.

Миновал век Просвещения, за ним век веры в прогресс и цивилизацию. Человечество ныне живет в эпоху информократии и поклоняется Цифре, но случись какая напасть – превращается в прежнее стадо забитых, суеверных, мнительных и беспомощных существ. Не все, конечно. Мы еще узнаем имена тех, кто посреди всеобщего смятения проявил трезвость, хладнокровие, распорядительность и самоотверженность. Но тех, от кого мы этого вправе были ждать и не дождались, мы уже знаем – это пастыри народов, вожди, лидеры, властители дум. Пока им ничто не угрожало, они били себя в грудь и уверенно вещали о патриотизме, национальной идее, народном единении вокруг своей персоны. Теперь все они растеряны, у них бегают глаза и дрожат руки. Они не согласны брать на себя ответственность. Виноваты все, кроме них.

Наступило время пророчеств и предсказаний. Пробил звездный час конспирологии. В государстве, которое мы привыкли считать лидером свободного мира, усердно ищут чародеев и чернокнижников, наславших заразу. И находят.

“Мы полностью контролируем ситуацию. Один человек прибыл из Китая, и мы держим его под контролем. Все будет просто прекрасно”.

Так говорил Трамп 22 января в Давосе. Это его первое высказывание о коронавирусе. В тот день он повторил это еще дважды.

Тем временем в Вашингтоне бухнул в колокола никому доселе не известный сенатор от Арканзаса, республиканец Том Коттон. Он написал у себя в Твиттере:

“Смертоносный вирус исходит из Китая. Сотни слегли с болезнью в Азии и по меньшей мере один человек с подтвержденным заражением добрался до Соединенных Штатов. Необходимо, чтобы КПК проявила полную прозрачность и поделилась информацией, чтобы мы могли остановить распространение заболевания”.

Сенатор придерживался теории искусственного происхождения вируса. По его мнению, произошла утечка из секретной уханьской лаборатории, разрабатывающей биологическое оружие. У версии нашлись адепты, среди них – известный вашингтонский журналист со связями в разведсообществе Билл Герц. В ход пошел роман Дина Кунца “Глаза тьмы” (1981), в котором автор “предсказал” появление коронавируса, и именно в Ухани.

Тот, кто читал роман по-русски, вряд ли оценил “предсказание”. Переводчик Виктор Вебер транслитерировал

топоним Ухань как “Вухан”.

Президент, а за ним и вся свора его пропагандистов начали называть коронавирус “китайским гриппом”. На китайцев и других азиатов, издавна живущих в США, стали смотреть косо. По всей Америке произошло более тысячи инцидентов, когда люди с узким разрезом глаз стали объектами дискриминации, травли, угроз, и кое-где и насилия. Член Ассамблеи штата Нью-Йорк афроамериканка Матильда Фронтас призвала пользователей Фейсбука бойкотировать китайский бизнес.

Пекин не остался в долгу. Представитель китайского МИДа Чжао Лицзянь написал в твиттере, что инфекцию могли занести в Ухань американские военные, и в свою очередь потребовал прозрачности от США. Он разместил фрагмент показаний Конгрессу директора Центра контроля и профилактики заболеваний (CDC) Роберта Редфилда, в котором тот сообщает, что несколько пациентов, у которых была диагностирована пневмония, на самом деле, как показало вскрытие, скончались от коронавируса.

“СDC пойман с поличным. Когда появился первый пациент? Сколько людей заражено? В каких они больницах?”

Эту теорию еще прежде китайского МИДа охотно пропагандировала российская пресса. Еще в январе сразу два крупных российских ресурса опубликовали откровения Игоря Никулина, который представляется бывшим членом комиссии ООН по биологическому оружию, но на самом деле никакого отношения к ООН никогда не имел. Он и в прошлом неустанно разоблачал гнусные козни американцев: то они заразили раком покойного президента Венесуэлы Уго Чавеса, то состряпали в своей грузинской лаборатории вирус Зика, то африканскую чуму свиней, чтобы “уничтожить российское свиноводство”. Разумеется, опровергал Никулин и отравление Скрипалей в Солсбери.

Телеканалу “Звезда” Никулин рассказал:

“Американские военные биолаборатории по всему свету расположены, их порядка 400, американцы на них ежегодно тратят миллиарды долларов, и вряд ли они их тратят просто так… Тут могут быть и злонамеренные действия США для оказания давления на китайских партнеров, это может быть и деятельность частных американских корпораций, которые разрабатывают новые заболевания с целью получения прибыли от продажи лекарств”.

Версию Никулина тотчас перепечатали “Известия”. Спустя три дня на сайте ТВ “Царьград” появилась статья под заголовком “Секретное биооружие США?”. В ней тоже имеется мнение Игоря Никулина ровно того же содержания. На сайте “Репортер” в тот же день опубликован текст “Смертельный вирус ширится: против Китая могли применить биооружие”. Там тоже упоминается Игорь Никулин.

“Эксперта” поддержал вождь ЛДПР. Владимир Жириновский заявил, что США применили биооружие в интересах своих фармацевтических компаний: “Фармацевты станут миллиардерами 2020 года, и все все быстренько забудут”.

Наконец, 5 февраля Игоря Никулина пригласили на Первый канал. На этот раз он скорректировал свою точку зрения в соответствии с мнением Жириновского:

“Я склоняюсь к версии, что это либо деятельность американских спецслужб, либо американских фармацевтических корпораций, которые просто хотели заработать денег. Как у них это получилось на эпидемии птичьего гриппа, свиного гриппа, той же атипичной пневмонии”.

“Намеренным вбросом” назвала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщение французского информационного агентства AFP, которое со ссылкой на должностных лиц

Госдепартамента США обвинило Россию в кампании дезинформации о происхождении коронавируса. Тут не поспоришь. Именно намеренный.

Совсем недавно мы говорили о стремительно тиражируемой информации, что она становится вирусной (goes viral). Возможно, после пандемии это выражение выйдет из употребления, но теории заговора распространяются в соцсетях именно со скоростью вируса. И далеко не вся эта информания забывается. В начале 2019 года социологическая служба YouGov провела опрос, из которого выяснилось, что 27 процентов итальянцев и 35 процентов испанцев верят в то, что миром тайно правит некая группа лиц, 27 процентов французов – что от публики скрывают вред вакцинации, а 10 процентов европейцев – что ВИЧ имеет искусственное происхождение и распространяется все той же мировой закулисой.

О происках закулисы вещал и частый гость ток-шоу политолог Сергей Михеев:

“Глобальная шумиха вокруг вируса действительно неадекватна. Спекуляция этой темой и попытка отработать некие новые технологии управления обществом тоже очевидны… Это такой либеральный фашизм. Это такой цифровой тоталитаризм, который под видом прогресса, под видом борьбы за общее благополучие, под видом борьбы за общее здоровье будет вводить тотальную диктатуру… Демократию надо подкармливать трупами. Она это любит”.

Президент Трамп теперь утверждает: “Я чувствовал, что это пандемия, задолго до того, как это назвали пандемией”.

На самом деле первой реакцией президента, его окружения и его единомышленников на вести о коронавирусе было именно вытеснение по Фрейду. 28 февраля на предвыборном ралли в Южной Каролине он заявлял, что все это обман, который выдумали его враги:

“Теперь демократы политизируют коронавирус. Вы это знаете, верно? Коронавирус. Они политизируют его… Один из моих людей пришел ко мне и говорит: “Господин президент, они пытались одолеть вас на российской теме: Россия, Россия… Вышло у них не очень здорово. Они пытались устроить импичмент. Они все попробовали, пытались снова и снова, и ничего у них не получилось. А теперь у них новый обман”. Но мы сделали нечто изумительное. У нас всего 15 случаев в огромной стране, и благодаря тому, что мы приняли ранние меры, если бы мы их не приняли, их было бы гораздо больше”.

Когда распространие вируса на территории США стало невозможно отрицать, трамписты начали убеждать публику в его “безобидности”. Любимый телеканал президента и его главный источник информации FoxNews показал 13 марта интервью с 65-летней дамой, успешно вылечившейся от коронавируса. Радиоведущий Раш Лимбо, недавно награжденный Президентской медалью свободы, спрашивал пожилую супружескую пару, позвонившую ему в эфир и сказавшую, что они, наверно, заразились: “Вы что, оба умерли, говорите со мной из могилы?” В продаже появились красочные футболки с остротами на тему коронавируса.

Однако мало того, что враги президента раздули из мухи слона – они еще и помешали ему бороться с угрозой. Лидер республиканского большинства в Сенате Митч Макконнелл на днях, отвечая на вопрос, почему предупреждения сенатора Коттона не были услышаны, ответил, что всему виной импичмент, которым были по уши заняты и президент, и Сенат: “И я думаю, это отвлекло внимание правительства, потому что каждый день с утра до ночи был сплошной импичмент”.