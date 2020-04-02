Четверг, 2 апреля 2020

В Петербурге возбуждено первое в России уголовное дело о распространении фейковой информации о коронавирусе, сообщает “Правозащита Открытки”. Обыску и допросу подверглась активистка Анна Шушпанова, она проходит по делу свидетелем. Поводом послужил пост во “Вконтакте”.

Дело открыто по новой статье 207.1 УК (публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан). Санкция, предусмотренная статьей, – от 300 тысяч до 700 тысяч рублей штрафа, до 360 часов обязательных работ или до года исправительных или ограничение свободы на срок до 3 лет. Как сообщали “Север. Реалии” со ссылкой на активиста Красимира Врански и сестру активистки Алену, пятеро сотрудников следственного ведомства пришли к Шушпановой домой около 17:00. У нее забрали телефон и компьютер.

Позже Шушпанова написала, что обыск проводился без постановления суда “в связи с обстоятельствами, не терпящими отлагательств”. Защита активистки обжаловала действия следователей.

Дело возбудили из-за поста, размещенного в группе “Сестрорецкий актив”, администрируемой Шушпановой, 2 апреля. В публикации утверждается, что из поликлиники Сестрорецка – внутригородской территории в составе Курортного района Петербурга – отпустили домой больного с коронавирусом. Его якобы должны были отправить в петербургскую больницу №40, но не приняли из-за положительного анализа на коронавирус.

В начале недели в УК включили новые статьи 207.1 и 207.2 (публичное распространение заведомо ложной общественно значимой информации, повлекшее тяжкие последствия).