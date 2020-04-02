Четверг, 2 апреля 2020

Лидер профсоюза медиков “Альянс врачей” Анастасию Васильеву дважды задерживали в Новгородской области, куда активисты направились, чтобы передать местным врачам средства защиты от коронавируса. Об этом сообщается в твиттере профсоюза.

В первый раз активистов остановили на трассе у Окуловки Новгородской области и сопроводили в местный отдел полиции. Несмотря на задержание, они смогли передать двум местным больницам более 500 респираторов, десятки литров антисептика, защитные комбинезоны, очки и перчатки.

В отделе полиции на задержанных составили протоколы по новой статье 20.6.1 КоАП (невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения). Людей удерживали в отделе до 22 часов, после чего освободили. Однако затем Васильеву снова cилой затащили в отдел. По словам правозащитника Динара Идрисова, ее при этом ударили в солнечное сплетение, отчего врач упала. В “Альянсе врачей” сообщали, что Васильева при задержании потеряла сознание – “возможно, ее удушил один из сотрудников в штатском”.

⚡⚡⚡Полицейские напали на Анастасию Васильеву, силой пытались затащить в ОВД. Анастасия потеряла сознание, возможно её удушил один из сотрудников в штатском. Это настоящий фашизм. pic.twitter.com/jUPsCCkfHE

— Альянс врачей (@alyansvrachey) April 2, 2020

Лидера “Альянса врачей” оставили в полиции на ночь, составив на нее протокол два протокола по статье 19.3 КоАП (неповиновение законным требованиям полицейского). Как