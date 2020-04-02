Четверг, 2 апреля 2020

В Праге снесли памятник советскому маршалу Ивану Коневу, сообщает Novinky.cz. Как пояснил представитель властей района Прага-6 Ондржей Шрамек, снос планировалось осуществить давно, однако только сейчас удалось решить необходимые процедурные вопросы.

По словам Шрамека, статую поместят в хранилище, а затем она станет частью создающегося в чешской столице Музея памяти XX века. Власти Праги-6 предоставят статую музею бесплатно в “долгосрочную аренду”.

На месте снесенной статуи на площади Интербригад установят памятник освобождению Праги в 1945 году; как он будет выглядеть, пока неизвестно.

“У него не было маски на лице. Правила должны соблюдать все – на улицу можно выходить, только прикрыв рот и нос”, – прокомментировал снос памятника глава района Прага-6 Ондржей Коларж.

Памятник Коневу неоднократно обливали краской. Последний раз это произошло 22 августа – на следующий день после годовщины вторжения в Чехословакию войск Организации Варшавского договора.

Маршал Конев командовал Пражской операцией в мае 1945-го. Сторонники демонтажа памятника указывали, что Конев участвовал в строительстве Берлинской стены, подавлении антикоммунистического восстания в Венгрии в 1956 году и подготовке оккупации Чехословакии в 1968-м.

Статую установили в 1980 году. Маршал изображен с букетом цветов, который вручили ему освобожденные пражане. После того как памятник в последний раз облили краской, Коларж предложил демонтировать его и передать посольству России для установки на территории дипмиссии. Посольство отказалось обсуждать такую возможность, а МИД России выступил с рядом гневных заявлений в адрес Чехии. Экс-министр культуры России Владимир Мединский назвал Коларжа “гауляйтером местного масштаба”. Это вызвало ответную резкую реакцию чешской общественности. В итоге решение о переносе памятника было принято советом Праги-6 в сентябре прошлого года.