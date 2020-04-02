Четверг, 2 апреля 2020

Правозащитники из ряда европейских стран, включая Россию, призвали Совет Европы предпринять срочные действия для предотвращения распространения коронавируса в местах лишения свободы. Как сообщает “Радио Свобода”, среди подписантов письма – директор российского фонда “Общественный вердикт” Наталья Таубина.

“Ввиду распространения COVID-19 тюрьмы континента находятся на грани пропасти”, – говорится в обращении. Его авторы подчеркивают, что эффективные меры инфекционого контроля возможны только при значительном и быстром сокращении количества заключенных в тюрьмах.

Правозащитники указывают на опасность бунтов в тюрьмах, заключенные которых из-за карантина лишены свиданий.

По мнению подписантов, Совет Европы должен выработать рекомендации для всех входящих в него стран.

Накануне в “Руси сидящей” сообщили, что арестанты в московском СИЗО-1 “Матросская Тишина” жалуются на инфекцию с симптомами тяжелого гриппа или пневмонии, в том числе высокую температуру и кашель. Эту информацию РБК подтвердили двое заключенных – по их словам, в СИЗО есть арестанты с высокой температурой и тяжелыми респираторными синдромами. Как рассказал один из зэков, в его корпусе находятся 15-20 зэков с признаками ОРВИ. Другой зэк сообщил, что из 20 заключенных, находящихся в камере, болеет половина.

“Сегодня все мы вышли, несколько “хат”, все просят ко врачу. Они же сказали – якобы у них тут 30 врачей. Вот нету. Один этот врач. Сегодня у нас ее не будет”, – сообщил “Дождю” еще один заключенный.

В московском управлении ФСИН в свою очередь заявили, что случаев заболевания ОРВИ или пневмонией в московских СИЗО не зарегистрировано. Кроме того, там заверили, что медиков хватает “в достаточном количестве как для оказания стационарной, так и амбулаторно-поликлинической помощи”, а также есть запас лекарств.

В пятницу глава “Руси сидящей” Ольга Романова сообщила, что после публикаций в СМИ заключенным стали измерять температуру и направлять на флюорографию.

С 31 марта семь из восьми московских СИЗО прекратили прием арестантов. Теперь их принимает только СИЗО-7 “Капотня”.

30 марта правозащитники из “Мемориала”, Московской Хельсинкской группы и других организаций призвали российские власти последовать примеру других государств и объявить широкую амнистию для всех, кто осужден за преступления небольшой и средней тяжести, пожилых людей, тех, кто имеет хронические заболевания, женщин с несовершеннолетними детьми, беременных.

24 марта 139 правозащитных организаций из 41 страны в обращении к международному сообществу призвали надавить на Россию для освобождения всех украинских узников и других политзеков, а также сокращения тюремного населения в связи с пандемией коронавируса. Речь в обращении шла о тюрьмах в России, аннексированном Крыму и оккупированных районах Донбасса.

Частичное освобождение заключенных в связи с пандемией уже предприняли США, Канада, Британия, Германия, Ирландия, Индия, Бахрейн, Иордан.

“Русь сидящая”: мониторинг ситуации с коронавирусом в российских тюрьмах