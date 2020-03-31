Вторник, 31 марта 2020

Парад Победы 9 мая на Красной площади состоится несмотря на эпидемию коронавируса, сообщается в твиттере посольства России в Канаде.

“Советский народ потерял 27 миллионов жизней (в основном гражданских), чтобы победить Гитлера и разрушить нацистскую военную машину. 9 мая – священная дата для миллионов и миллионов в странах СНГ. Парад Победы запланирован (санитарные меры приняты) и пройдет на Красной площади”, – сообщили в дипмиссии.

Посольство отреагировало на вопрос журналиста газеты The Daily Telegraph Рональда Олифанта, пройдет ли парад. Он ретвитнул сообщение российского Минобороны о подготовке к параду экипажей танков Т-34.

Как сообщает РБК со ссылкой на источники, близкие к Минобороны и администрации президента, власти рассматривают два варианта проведения Парада Победы. Первый сценарий – перенос парада на осень и проведение его в полноформатном режиме. В таком случае парад приурочат к окончанию Второй мировой войны. Второй вариант – проведение парада 9 мая без зрителей.

25 марта президентский пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что парад пока не отменен. “Вопрос, безусловно, обсуждается, пока никаких решений не принималось, подготовка продолжается”, – сказал он. По его словам, решение, проводить парад или нет, “а если проводить, то в каком формате, еще предстоит принять с учетом того, как будет развиваться эпидемиологическая ситуация”.

На вопрос, могут ли провести парад без зрителей, Песков ответил: “Ситуация вынуждает нас быть гибкими, поэтому говорить о том, что возможно, наверное, сейчас не следует”.

12 марта Песков заверял, что возможность отмены парада не рассматривается.

Планируется, что в параде на Красной площади будут участвовать около 15 тысяч человек и 375 единиц сухопутной и авиационной техники. Владимир Путин пригласил на него лидеров Франции, Германии, Украины, США, Сербии, Китая, премьер-министров Японии и Британии, руководство КНДР и стран ОДКБ. Президент Франции Эмманюэль Макрон, сербский президент Александр Вучич и японский премьер Синдзо Абэ приняли приглашение, президент США Дональд Трамп и украинский лидео Владимир Зеленский приехать на парад отказались. В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации мировые лидеры отменили зарубежные визиты.