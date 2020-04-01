Среда, 1 апреля 2020

США купили у России медицинское оборудование, необходимое врачам для борьбы с коронавирусом, в том числе аппараты искусственной вентиляции легких и средства индивидуальной защиты, сообщила представитель Госдепартамента Морган Ортагус.

В среду в Нью-Йорке оборудование было передано Федеральному агентству по управлению в чрезвычайных ситуациях.

“Обе страны предоставляли друг другу гуманитарную помощь во времена кризиса в прошлом и, без сомнения, будут делать это в будущем”, – говорится в заявлении Госдепартамента.

Как передает Интерфакс со ссылкой на представителя МИДа Марию Захарову, США оплатили половину полученного от России груза, вторую половину оплатил Российский фонд прямых инвестиций.

Решение о закупке оборудования было принято после телефонного разговора президента США Дональда Трампа и Владимира Путина, состоявшегося 30 марта. В Кремле тогда сообщили, что в ходе разговора лидеры двух стран “выразили серьезную озабоченность в связи с масштабами распространения коронавируса в мире и проинформировали друг друга о принимаемых в России и США мерах по противодействию этой угрозе”, а также обсудили возможности более тесного взаимодействия в этом направлении.

В тот же день о российской поставке сообщил Трамп. “Россия прислала нам очень-очень большой самолет с грузом медицинского оборудования, что было очень мило”, – сказал он. По данным Интерфакса, груз отправили в США только 1 апреля военным самолетом с подмосковного аэродрома “Чкаловский”.

31 марта пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков уточнил, что в ходе разговора Путин предложил американскому коллеге “помощь в виде медицинской техники и средств защиты”, а Трамп “с признательностью принял эту помощь гуманитарного характера”.

В марте Россия направила в Италию оборудование для обеззараживания местности и для диагностики коронавируса, а также военных медиков.