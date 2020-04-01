Среда, 1 апреля 2020

Полиция составила второй протокол о распространении фейковой информации на издание “Говорит Магадан” из-за новости о нехватке защитных масок для врачей. Об этом “Медиазоне” сообщил координатор “Правозащиты Открытки” Алексей Прянишников.

Протокол по части 9 статьи 13.15 КоАП (распространение в СМИ заведомо недостоверной общественно значимой информации) на издание составил майор Черней из-за заметки “Первые итоги “модернизации здравоохранения” по-носовски в Магадане: врачи детской инфекционки покупают защитные костюмы в автомагазинах и шьют себе маски”. Для юридических лиц штраф по статье составляет от 200 до 500 тысяч рублей.

Генпрокуратура обратила внимание на заметку 30 марта. В ведомстве заявили, что, по информации и.о. главврача Магаданской областной больницы, все ее врачи “обеспечены средствами защиты в полном объеме”. На следующий день Роскомнадзор заблокировал материал.

Заметка осталась доступна в кэше Google.

В конце марта тот же полицейский составил протокол из-за заметки на сайте “Говорит Магадан” о местном жителе, который был госпитализирован в областную больницу с подозрением на коронавирус, а потом скончался. В Генпрокуратуре утверждали, что издание написало о смерти больного от короанвируса, хотя в публикации причина его смерти не указывалась.

2 апреля главред сайта “Эха Москвы” Виталий Рувинский сообщил “Открытым медиа”, что “Эхо Москвы в Оренбурге” по требованию Генпрокуратуры удалило со своего сайта пост правозащитника Владимира Осечкина о “вспышке неизвестного заболевания” в оренбургской ИК-8. В ведомстве сообщили, что по итогам проверки, проведенной оренбургским УМВД в этой колонии, “информация о заболевании не подтвердилась”.