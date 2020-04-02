Четверг, 2 апреля 2020

Владимир Путин объявил о продлении режима нерабочих дней из-за коронавируса до 30 апреля. Выступление Путина транслировалось по “России-24″. Соответствующий указ президента опубликован на сайте Кремля.

По словам Путина, нерабочая неделя и объявленный во многих регионах карантин “позволил выиграть время для упреждающих действий, для мобилизации всех органов власти, для наращивания ресурсов системы здравоохранения”. При этом он подчеркнул, что угроза сохраняется и пик эпидемии еще не пройден.

Путин пообещал дать больше полномочий губернаторам, обязав их до конца недели определить набор профилактически мер, оптимальных для каждого региона. “Регионы сами, в значительной степени исходя из объективной ситуации, будут принимать решение о том, какой режим в субъекте федерации или его отдельных муниципалитетах вводится в соответствии с указом президента России”, – пояснил он.

В соответствии с указом губернаторы получают полномочия: определять территории, на которых вводится карантин, приостанавливать деятельность на этих территориях любых организаций, устанавливать “особый порядок передвижения лиц и транспортных средств”, за исключением транспорта, осуществляющего межрегиональные перевозки.

Между тем, как передает ТАСС, губернатор Архангельской области Игорь Орлов объявил об отставке. По словам чиновника, он принял такое решение “по результатам больших социологических исследований, которые провели ряд профессиональных компаний”. Временным главой региона назначен губернатор Ненецкого автономного округа Александр Цыбульский.

В тот же день об отставке объявил глава Республики Коми Сергей Гапликов.

В апреле в России продолжат работать органы власти, предприятия с непрерывным производством, медучреждения и аптеки, магазины товаров первой необходимости, “все службы жизнеобеспечения”. В соответсвии с путинским указом продолжат работу непрерывно действующие организации, медицинские и аптечные организации, магазины с продуктами питания и товарами первой необходимости, экстренные службы, банки, организации, осуществляющие “неотложные ремонтные и погрузочно-разгрузочные работы”.

“С учетом развития ситуации будем принимать дополнительные решения. Если обстановка позволит – скорректируем объявленный период вынужденных нерабочих дней в сторону его сокращения”, – заключил Путин.

Различные карантинные меры сейчас действуют в 79 регионах России и аннексированном Севастополе. В большинстве регионов жителям предписано оставаться дома. Власти Чечни закрыли въезд в республику, Челябинская область также полностью запретила въезд автомобилей из других регионов.

В предыдущий раз Путин выступил с обращением к нации 25 марта. Он объявил о переносе на более поздний срок плебисцита по поправкам к Конституции, а также о том, что неделя с 30 марта по 5 апреля будет нерабочей.