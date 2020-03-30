Понедельник, 30 марта 2020

Семь из восьми столичных СИЗО в связи с эпидемией коронавируса приостанавливают прием новых арестантов, сообщается на сайте ФСИН. Теперь их будет принимать только СИЗО-7 “Капотня”.

“Кроме того, во всех учреждениях столицы приостанавливается до особого распоряжения прием посылок и передач. Также в этот период будет приостановлен вывоз подозреваемых, обвиняемых и осужденных на судебно-следственные действия. Устанавливается запрет на допуск в следственные изоляторы адвокатов и других посетителей”, – говорится в сообщении ФСИН.

В ведомстве напоминают, что с 16 марта действует запрет на предоставление заключенным длительных и краткосрочных свиданий с родственниками во всех учреждениях уголовно-исполнительной системы.

Накануне правозащитники из “Мемориала”, Московской Хельсинкской группы и других правозащитных организаций призвали российские власти последовать примеру других государств и объявить широкую амнистию для всех, кто осужден за преступления небольшой и средней тяжести, пожилых людей, тех, кто имеет хронические заболевания, женщин с несовершеннолетними детьми, беременных.

“В условиях общемировой пандемии люди в местах принудительного содержания находятся в особой опасности – в связи с переполненностью, недостаточным доступом к качественной медицинской помощи и ослабленным иммунитетом, а также в связи с постоянными контактами с другими и невозможностью изоляции. Любой случай распространения с высокой вероятностью приведет к полному заражению и заключенных, и сотрудников системы исполнения наказания с высоким риском для их жизней”, – говорится в петиции правозащитников.

24 марта 139 правозащитных организаций из 41 страны в обращении к международному сообществу призвали надавить на Россию для освобождения всех украинских узников и других политзеков, а также сокращения тюремного населения в связи с пандемией коронавируса. Речь в обращении шла о тюрьмах в России, аннексированном Крыму и оккупированных районах Донбасса.

Частичное освобождение заключенных в связи с пандемией уже предприняли США, Канада, Британия, Германия, Ирландия, Индия, Бахрейн, Иордан.