Вторник, 31 марта 2020

Приложение “Социальный мониторинг” для слежки за москвичами, опубликованное в Google Play, предназначено только для больных коронавирусом. Об этом в эфире “Эха Москвы” заявил руководитель департамента информационных технологий мэрии Москвы Эдуард Лысенко.

По словам Лысенко, приложение будет доступно со 2 апреля, а версию в Google Play опубликовали для “сбора оценок со стороны профессионального сообщества”.

Чиновник заверил, что приложение не использует зарубежные серверы, а информацию о том, что фотографии пользователей для распознавания лиц отправляются на серверы в Германии, назвал “какими-то домыслами”.

Лысенко рассказал, что QR-коды для отслеживания передвижения москвичей заработают тогда, когда “будет принят соответствующий акт правительства”. Жителям столицы нужно будет зарегистрироваться на сайте мэрии, где будет генерироваться код. Те, кто не пользуется компьютерами и смартфонами, смогут звонить на горячую линию, операторы которой будут сами генерировать и диктовать коды.

Приложение “Социальный мониторинг” появилось в Google Play 30 марта. Для авторизации в нем нужно предоставить номер телефона и сфотографироваться. Программист Владислав Здольников, изучив его, сообщил, что программа получает доступ ко всем данным телефона (GPS, камере, местоположению, любым настройкам), передает собранную информацию на серверы мэрии в открытом виде, а для распознавания лиц использует эстонский сервис identix.one – то есть, по словам программиста, “передает фотографии в эстонскую юрисдикцию и на серверы, расположенные в Германии”.

В сети опубликованы “регламенты работы” после введения пропускного режима в столице. Контролировать передвижения людей планируется с помощью патрулей Росгвардии и МВД, приложения “Социальный мониторинг”, видеоаналитики, QR-кодов, данных биллинга с телефонов, информации из банков, сведений из “транспортного комплекса” (камер метро, дорожных камер и данных из сети метро). Людей планируется поделить на 3 группы: чиновников, депутатов и силовиков (у них не будет ограничений на передвижения по городу); тех, кто выходит на улицу по базовым потребностям (им можно передвигаться только по своему району); тех, кто совершает длительные поездки по городу или покидает его (им необходимо заранее указывать в специальной заявке пункт назначения); работающих (им можно ездить от дома до работы).