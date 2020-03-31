Вторник, 31 марта 2020

В Воронеже местную активистку Надежду Белову и ее несовершеннолетнего сына допросили по делу об оправдании терроризма (статья 205.2 УК), открытому из-за комментариев во “Вконтакте” о самоподрыве в архангельском УФСБ анархиста Михаила Жлобицкого. Кроме того, дома у активистки прошел обыск. Об этом она сообщила ОВД-Инфо.

Следователи пришли к Беловой около 10 утра. Они заявили, что проверяют наличие иностранцев из-за коронавируса. Когда силовиков не пустили в квартиру, они сказали, что членам семьи следует поехать на допрос в местный отдел СКР, иначе “будет хуже” и их привезут туда в наручниках. Силовики не отвечали на вопросы Беловой, что именно ей вменяют и в каком статусе она находится.

Допрос Беловой длился несколько часов и состоял из двух частей. Протокол допроса состоял из шести страниц вопросв – в частности, о комментариях к публикации о взрыве в архангельском УФСБ. Активистка отказалась отвечать на все вопросы, сославшись на 51-ю статью Конституции. Ей говорили, что она “доигралась с оппозиционной деятельностью”, что силовики “все докажут”, посадят ее и отнимут сына.

Сына активистки допрашивали два с половиной часа в присутствии органов опеки и психолога, но без родителей, что запрещено законом. По словам Беловой, ее сын после допроса вышел расстроенный, с трясущимися руками и сказал матери, что та попала в большую беду.

Мужа и сына Беловой продержали в СКР до 19 часов. Ее саму после допроса повезли на обыск – сначала в воронежскую квартиру, потом по месту регистрации в пригороде Воронежа Новой Усмани. В ходе обыска в Воронеже силовики изъяли ноутбук, три телефона и жесткие диски. Активистку отпустили еще спустя два часа, не дав ей копий протоколов обыска и допроса. Все это время Белову и членов ее семьи не отпускали даже поесть, говоря ей, что “в тюрьме покормят и дадут искупаться”, и угрожая, что ее “посадят лет на пять”.

Только к концу дня Белова узнала, что проходит свидетелем по делу об оправдании терроризма – якобы ее комментарии во “Вконтакте” под публикацией об акции Жлобицкого имеют признаки такого оправдания.

Белова боролась против отмены прямых маршрутов из Воронежа в Новую Усмань, собирала на народных сходах подписи. На нее подавали доносы о том, что она якобы организует массовые беспорядки. Также Белова участвовала в акциях против повышения цен на проезд.

За высказывания в интернете об акции Жлобицкого сфабрикован целый ряд дел по статье 205.2 УК – по данным ОВД-Инфо, их как минимум 10. 5 марта житель Калуги Иван Любшин был приговорен к 5 годам 2 месяцам общего режима за два таких комментария.