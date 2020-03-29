Воскресенье, 29 марта 2020

Общая смертность от коронавируса в России без принятия срочных карантинных мер может составить от 1 до 6 миллионов человек, сообщает центр “Досье” со ссылкой на презентацию, подготовленную для правительства Московской области.

В течение 3-4 месяцев, прогнозируют авторы доклада, без принятия срочных мер коронавирусом будет заражено 60-70 процентов населения.

В одном обзорном документе утверждается, что без карантина к концу марта в Москве и Подмосковье будет около 10 тысяч инфицированных, к середине апреля – почти 100 тысяч. В первой декаде мая, когда эпидемия достигнет пика, зараженных будет 2,2 миллиона. К маю в таком случае около 50 тысяч человек будут нуждаться в интенсивной терапии с аппаратами искусственной вентиляции легких. При этом, по данным составителей отчета, всего в Москве около 2 тысяч реанимационных койкомест и около 2-3 тысяч аппаратов ИВЛ.

“От коронавируса за следующие два-три месяца умрет около 30 000 человек. В Москве ежегодно умирает около 120 000 человек. С одной стороны, получается +20% к обычной смертности. Много, конечно, но есть соблазн подумать, что сохранение экономики и позитивного настроя электората стоят того. А для бюджета так и вовсе двойной плюс – и экономику (доходы) сохраняем, и нагрузку на пенсионную систему (расходы) снижаем”, – говорится в докладе.

При введении же с 26 марта жесткого карантина, говорится в документе, пик эпидемии передвинется на конец апреля, а максимальное количество заболевших удастя сократить до 250 тысяч человек, а умерших – до 3 тысяч по сравнению с 28 тысячами без введения мер.

В Москве и Подмосковье, согласно другому прогнозу, число заболевших коронавирусом без принятия мер составило бы 6 миллионов человек, в то время как введение карантина с 30 марта позволило бы сократить этот показатель до 750 тысяч, а смертей – с со 120 тысяч до 16 тысяч. При этом в интенсивной терапии могут одновременно нуждаться до 150 тысяч человек, тогда как всего в Москве и Подмосковье 6500 реанимационных койкомест.

Из внутренних аналитических обзоров, подготовленных для правительства Подмосковья, можно сделать вывод, что власти занижают количество зараженных коронавирусом: так, в документе от 16 марта говорится о 500 зараженных коронавирусом в Москве, в то время как по офиицальной информации на тот момент в столице было зафиксировано только 63 случая инфицирования.

Как пишет “Проект”, при любом сценарии развития эпидемии в Россиин не хватит мест интенсивной терапии для всех больных. По норме реанимационных коек должно быть не менее 3 процентов от общего коечного фонда страны – около 35 тысяч, тогда как, по оценке Института фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Минздрава, их на всю страну 12 тысяч.

Согласно математическим моделям, при 20-процентом ограничении контактов населения количество больных достигнет миллиона человек к июню. Неофициальный карантин, введенный в Москве с 30 марта, должен сократить контакты на 60 процентов. По модели Базельского университета, число болеющих в таком случае будет держаться на уровне более 10 тысяч человек. Но при смягчении карантина заболеваемость снова начнет расти – если вернуть 20-процентный уровень ограничения контактов через 2 месяца, уровень в миллион больных будет достигнут в сентябре.

По данным статистики коронавируса в США, в госпитализации нуждаются 20 процентов больных, и 5 процентам заболевших требуется интенсивная терапия. Для России это означало бы необходимость в интенсивной терапии для 50 тысяч больных в июне без введения жесткого карантина, а при суровом карантине в течение двух месяцев при последующем смягчении ограничения контактов до 20-процентного уровня – в июне.

В России число аппаратов искусственной вентиляции легких должно составлять по нормативам как минимум 3 процента от общего числа коек – более 50 двух тысяч. В действительности, по заявлению вице-премьера Татьяны Голиковой, их 40 тысяч – дефицит составляет 23 процента, в отдельных регионах он гораздо больше. При этом большинству аппаратов (58%) более 9 лет – это не предельный срок службы, но их комплектующие могут требовать более частой замены.

Власти Москвы и Подмосковья в воскресенье объявили о введении строгого карантина. Согласно указу Собянина и постановлению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, выходить на улицу можно в случае обращения за экстренной медицинской помощью или в случае иной прямой угрозы жизни и здоровью, обязательных поездок на работу, за покупками в ближайший магазин или аптеку, для выгула домашних животных на расстоянии не дальше ста метров от дома, выноса мусора. Чуть позже карантин ввели в Петербурге, Мурманской, Свердловской и Вологодской областях. С 31 марта режим строгой изоляции начнет действовать в Калининградской области. Ранее он был введен в Чечне.