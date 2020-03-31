Вторник, 31 марта 2020

Госдума приняла в третьем чтении закон об уголовном наказании за распространение недостоверных сведений, в том числе об эпидемиях, и за нарушении правил карантина передает Интерфакс. За фейки по новому закону можно получить до 5 лет колонии, за нарушение карантина – до 7 лет.

УК предлагается дополнить статьей 207.1 о наказании за публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, угрожающих жизни и безопасности граждан или о принимаемых мерах по обеспечению безопасности населения и территорий, приемах и способах защиты от указанных обстоятельств.

Санкция, предусмотренная статьей, – от 300 тысяч до 700 тысяч рублей штрафа, до 360 часов обязательных работ или до года исправительных или ограничение свободы на срок до 3 лет.

Обстоятельствами, угрожающими жизни и безопасности граждан, признаются чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, экологические ЧС, в том числе эпидемии, эпизоотии и иные обстоятельства, возникшие в результате аварий, опасных природных явлений, катастроф, стихийных и других бедствий.

Законопроектом в УК вводится еще одна новая статья – 207.2 (публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной общественно значимой информации, повлекшее по неосторожности причинение вреда здоровью человека).

Санкция части 1 статьи 207.2 – от 700 тысяч до полутора миллионов рублей штрафа, до года исправительных работ, до 3 лет принудительных работ или лишение свободы на тот же срок.

Согласно второй части статьи, если то же деяние повлекло по неосторожности смерть человека, оно наказывается штрафом в 1,5 – 2 миллиона рублей, исправительными работами на срок до 2 лет, принудительными работами или лишением свободы на срок до 5 лет.

Соответствующие поправки были приняты ко второму чтению законопроекта о тюремных сроках за нарушение карантина, который в Госдуму внесли спикер нижней палаты Вячеслав Володин и глава думского комитета по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников. Этот закон во вторник также приняли в трех чтениях.

Поправки вносятся в статьи 151 (подследственность) УПК и 236 УК (нарушение санитарно-эпидемиологических правил). Если нарушение повлекло смерть двух и более лиц, оно будет наказываться лишением свободы на срок от 5 до 7 лет или принудительными работами на срок от 4 до 5 лет.За нарушение режима, которое повлекло по неосторожности массовое заболевание или отравление людей, либо “создавшее угрозу наступления таких последствий”, предлагается штрафовать на сумму от 500 до 700 тысяч рублей или лишать свободы на срок до 2 лет. Альтернативные наказания – до 2 лет принудительных работ, а также лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от одного года до трех лет. То же нарушение, “повлекшее по неосторожности смерть человека”, будет влечь за собой штраф в размере от миллиона до двух миллионов рублей или лишение свободы на срок от 3 до 5 лет, либо ограничение свободы на срок от 2 до 4 лет, либо от 3 до 5 лет принудмительных работ.

В трех чтениях также принят закон о расширении полномочий правительства в условиях чрезвычайной ситуации. Во вторник же его одобрил Совет Федерации. Правительство получает полномочия вводить режим ЧС по всей стране или в ее отдельных частях, а также вводить обязательные для всех правила поведения при режиме ЧС или повышенной готовности. Также кабинет министров может на срок до 90 дней ограничивать торговлю медицинскими изделиями, вводить мораторий на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям кредиторов, изменять сроки внесения взносов в фонды персональной ответственности туроператоров, устанавливать в 2020 году единственного поставщика при закупках для государственных и муниципальных нужд.