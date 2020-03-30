Понедельник, 30 марта 2020

Если вообразить, что случится чудо и в России так и не начнется в полную силу эпидемия, то мы тогда всерьез скажем, что Господь покарал те страны, где признали однополые браки и много с этим хороводились. А вот мы не признали, хоть и смотрели тридцать лет подряд на всю эту тотальную “бедросовщину”, и позволяли так над собой издеваться. И посему, когда Содому в очередной раз устроили показательную выволочку, мы краешком прошли.

В таком контексте поправка в Конституцию о браке, являющем собой исключительно союз мужчины и женщины, является религиозно значимой и жизненно важной.

Но это если у нас тут не начнется кошмар в полную силу. А если начнется, мы еще подумаем над этой мыслью и доведем ее до финала.

Или нас доведут.

Потому что Бог есть. И все видит.

Ссылка