Понедельник, 30 марта 2020

Лидера профсоюза медработников “Альянс врачей”, врача-офтальмолога Анастасию Васильеву вызвали в СКР для дачи объяснений в рамках проверки по факту распространения в интернете “заведомо ложной информации” об эпидемии коронавируса. Повестку Васильева опубликовала в твиттере.

Старший следователь старший лейтенант юстиции Н.М. Полежаева просит Васильеву прийти в управление СКР по Центральному округу Москвы 31 марта к 11 часам.

Как сообщила после посещения следственного ведомства Васильева, она воспользовалась 51-й статьей Конституции. “Следователя интересовало почему я публикую фейки, что власть врет про коронавирус и обеспечение врачей. Я ему сказала: лучше бы они вызывали на допрос чиновников, которые бросают в котел инфекции незащищенных врачей и врут, что все хорошо”, – написала она.

Васильева связывает вызов в Следственный комитет с тем, что накануне “Альянс врачей” начал собирать деньги на средства защиты для врачей. За сутки профсоюзу удалось собрать более миллиона рублей.

24 марта Васильева сообщила, что Федеральное агентство новостей Евгения Пригожина подало на нее донос в полицию из-за видеоролика на YouTube “Коронавирус. Обращение к медикам”. В ролике Васильева заявляет, что врачей не снабжают защитными костюмами, призывает их “перестать идти на поводу у властей и их амбиций, отказаться работать без средств индивидуальной защиты”. ФАН, по словам Васильевой, заявило, что в ролике “распространяется дезинформация”.

“Альянс врачей” создан при поддержке Алексея Навального. Участники профсоюза борются за достойные условия труда и зарплату для медперсонала, против незаконных сокращений в больницах и поликлиниках.