Четверг, 26 марта 2020

Верховный суд Ингушетии по иску Минюста ликвидировал Совет тейпов ингушского народа, сообщается на сайте правозащитного центра “Мемориал”.

Министерство подало иск о ликвидации движения 8 октября 2019 года. Ведомство предъявило организации ряд претензий: солярный знак в символике движения схож со свастикой (впоследствии его убрали из логотипа); в его уставе есть противоречия (они были устранены); в статье “Геополитика осетинского национализма”, опубликованной на сайте Совета тейпов 8 января 2019 года, якобы есть сведения, составляющие гостайну (какие именно, в Минюсте не уточнили); призыв к ингушским депутатам не голосовать за отчуждение земель республики в пользу Чечни и вызов их на шариатский суд Минюст квалифицировал как вмешательство в деятельность органов госвласти. Минюст также счел нарушением обращение Совета тейпов к ингушским депутатам от 8 мая 2019 года с призывом не голосовать за соглашение о границе с Северной Осетией (впоследствии оно было удалено с сайта).

Кроме того, в Минюсте сочли, что движение не устранило многочисленные нарушения, выявленные во время проверок 2019 года (защита настаивала, что большинство из них было устранено), а также продолжало совершать новые – в частности, призывало бойкотировать августовские муниципальные выборы и провело съезд в ноябре 2019 года (в действительности эти действия совершила другая организация – Совет тейпов Республики Ингушетия).

Интересы Совета тейпов на суде представляли адвокаты Магомед-Басир Оздоев и Чингиз Ахильгов, заключившие соглашение с правозащитным центром “Мемориал”, а также общественный защитник Асхаб Ужахов. На заседании 23 марта защита предложила Минюсту заключить мировое соглашение и устранить оставшиеся нарушения; чиновники отказались.

В мае прошлого года Минюст приостановил деятельность Совета тейпов.

По делу о столкновениях с силовиками на митинге в Магасе 26-27 марта прошлого года арестованы председатель Совета тейпов Муса Мальсагов и член организации Ахмед Барахоев. Сейчас организацией руководит Мурад Даскиев.

Митинг в Магасе: год спустя

В пятницу СКР прекратил преследование троих фигурантов “ингушского дела” – Адама Ажигова, Ибрагима Мужахоева и Вахи Барахоева. Им вменялось применение неопасного насилия к представителям власти (часть 1 статьи 318 УК). Ажигов и Мужахоев находились под подпиской о невыезде, Барахоеву мера пресечения не избиралось.

Всего после протестов в Магасе обвиняемыми по уголовным делам стали 44 человека, включая Ажигова, Мужахоева и Барахоева. 22 из них уже осудили, еще одно дело сейчас рассматривается в суде, остальные фигуранты находятся под следствием. Шесть человек признали вину, их дела рассмотрели в особом порядке.