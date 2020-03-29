Воскресенье, 29 марта 2020

Премьер-министр Михаил Мишустин призвал распространить введенный в Москве режим всеобщей изоляции на другие регионы, передает Интерфакс.

“Прошу руководителей субъектов РФ обратить внимание на этот опыт и проработать возможность введения подобных мер в своих регионах”, – сказал Мишустин на совещании с вице-премьерами.

“Указами мэра Москвы и губернатора Московской области расширен режим повышенной готовности. Шаги, которые там предпринимаются, это логичное продолжение политики президента и правительства по борьбе с коронавирусом”, – добавил глава правительства.

В соответствии с собянинским указом выходить на улицу можно в случае обращения за экстренной медицинской помощью или в случае иной прямой угрозы жизни и здоровью, обязательных поездок на работу, за покупками в ближайший магазин или аптеку, для выгула домашних животных на расстоянии не дальше ста метров от дома, выноса мусора.

О введении режима всеобщей изоляции объявило также Подмосковье, а чуть позже – Петербург, Мурманская, Вологодская, Иркутская, Мурманская, Новгородская, Нижегородская, Липецкая, Рязанская, Саратовская, Ульяновская и Свердловская области, Адыгея, Марий Эл, Татарстан, Чувашия и отдельные районы Якутии. C 31 марта карантин будет введен в Калининградской области. Ранее строгий карантин был введен в Чечне.

В воскресенье председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас заявил, что “введение таких ограничений – исключительная компетенция Федерального собрания и президента”. Он сослался на статью 55 Конституции, в соответствии с которой ограничивать права и свободы граждан можно только федеральным законом.

Бывший премьер, ныне зампред Совбеза Дмитрий Медведев в видеообращении призвал граждан соблюдать режим самоизоляции. “Неблагоприятный сценарий потребует принятия еще более жестких решений. Поэтому важно сделать все, чтобы этого не случилось: внимательно отнестись к обращению президента, проявить самодисциплину. Прежде всего, просто не создавать для себя и своих близких дополнительных рисков”, – сказал он.

В Кремле поддержали собянинский указ: президентский пресс-секретарь Дмитрий Песков ответил положительно на вопрос, одобряет ли его администрация президента.