Воскресенье, 29 марта 2020

Власти Москвы к концу недели планируют полностью развернуть систему контроля за передвижениями жителей в условиях жесткого карантина, сообщает Интерфакс со ссылкой на мэра столицы Сергея Собянина.

“Мы с каждым днем будем все жестче контролировать эту ситуацию. Надеюсь, что к концу недели у нас будут информационные системы, которые позволят нам практически полностью контролировать передвижения граждан и профилактировать нарушения, которые могут возникать”,- сказал Собянин.

“Ждем также принятия федерального закона, который позволит более активно работать по этому вопросу”, – добавил он.

Собянин пояснил, что столичные власти решили распространить режим карантина, который раньше касался только пожилых людей и тех, кто приехал из-за границы, потому что многие москвичи “прохладно восприняли” рекомендации властей оставаться дома. По оценке Собянина, таких людей в Москве было около 20 процентов.

По данным источника “Медузы”, близкого к столичному оперативному штабу по борьбе с коронавирусом, москвичей обяжут зарегистрироваться на сайте мэра и заявить о фактическом месте своего проживания. Затем жителям выдадут QR-коды, которые и будут служить пропусками для выхода из дома.

Как передает РИА “Новости”, премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что правительство одобрило поправки в КоАП о штрафах за нарушение карантина. “Сейчас наша основная задача – это работать на опережение, минимизировать распространение вируса”, – сказал чиновник.

Согласно поправкам, для граждан, чьи действия во время карантина представляют опасность для окружающих, штрафы составят 15-40 тысяч рублей, для должностных лиц – от 50 до 150 тысяч рублей. Если другой человек заразился и умер, штраф для граждан составит 150-300 тысяч рублей, для должностных лиц – от 300 до 500 тысяч. Как сообщал депутат Михаил Емельянов, находящихся на самоизоляции россиян старше 65 лет за нарушение режима штрафовать не будут – наказание предусмотрено для тех, кто контактировал с носителем коронавируса и не самоизолировался.

Ранее законопроект об уголовном наказании за нарушение карантина в Госдуму внесли спикер Госдумы Вячеслав Володин и глава комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

Поправки вносятся в статьи 151 (подследственность) УПК и 236 УК (нарушение санитарно-эпидемиологических правил). За нарушение режима, которое повлекло по неосторожности массовое заболевание или отравление людей, предлагается штрафовать на сумму от 500 тысяч до миллиона рублей или лишать свободы на срок от года до трех лет. То же нарушение, “повлекшее по неосторожности смерть человека, либо сопряженное с умышленным созданием угрозы массового заболевания и отравления людей”, будет наказываться штрафом в размере от миллиона до двух миллионов рублей или лишением свободы на срок от 3 до 5 лет. Если же нарушение повлекло смерть двух и более лиц, оно будет наказываться лишением свободы на срок от 5 до 7 лет.

Между тем “Крыминформ” со ссылкой на замначальника российского МВД по аннексированному Крыму Александра Смаглина сообщает, что в воскресенье полиция возбудила уголовное дело против жителя региона с коронавирусом, нарушившего режим самоизоляции и заразившего человека. Как уточняют “Вести. Севастополь”, он заразил медработника, к которому пришел на осмотр. По какой статье открыто дело, Смаглин не уточнил.

Это третий известный случай уголовного преследования за нарушение карантина. 23 марта в Ставропольском крае СКР открыл дело по статьям 237 (сокрытие информации об обстоятельствах, создающих опасность для жизни или здоровья людей) и 293 (халатность) УК против врача-инфекциониста, вернувшейся из Мадрида, заразившейся коронавирусом и вышедшей на работу вместо самоизоляции. В субботу 32-летний житель Петербурга сбежал из пансионата “Заря” в поселке Репино, оборудованного для изоляции потенциальных носителей вируса. Сбежавшего разыскивают. Дело против него возбуждено по статьям 30 и 236 УК (покушение на нарушение санитарно-эпидемиологических правил).

В воскресенье же “Новая газета” сообщала, что в Чечне полицейские дежурят на дорогах с полипропиленовыми трубками в руках. “Также распространяются сообщения о том, что людей, не имеющих на себе масок, вытаскивают из машин и избивают этими трубами”, – отмечало издание.

Власти Москвы и Подмосковья в воскресенье объявили о введении строгого карантина. Согласно указу Собянина и постановлению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, выходить на улицу можно в случае обращения за экстренной медицинской помощью или в случае иной прямой угрозы жизни и здоровью, обязательных поездок на работу, за покупками в ближайший магазин или аптеку, для выгула домашних животных на расстоянии не дальше ста метров от дома, выноса мусора. Чуть позже карантин ввели в Мурманской, Вологодской, Иркутской, Мурманской, Новгородской, Нижегородско, Липецкой, Рязанской, Саратовской, Ульяновской и Свердловской областях, Адыгее, Марий Эл, Татарстане, Чувашии и отдельных районах Якутии. С 31 марта режим строгой изоляции начнет действовать в Калининградской области. Ранее он был введен в Чечне.