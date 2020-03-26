Рейтинг СМИ

Посетите рейтинг сайтов СМИ. В рейтинге учавствуют лучшие СМИ ресурсы.

Перейти на Рейтинг
Home » Общество

Суд ликвидировал Совет тейпов ингушского народа

Четверг, 26 марта 2020

Верховный суд Ингушетии по иску Минюста ликвидировал Совет тейпов ингушского народа, сообщается на сайте правозащитного центра “Мемориал”.

Министерство подало иск о ликвидации движения 8 октября 2019 года. Ведомство предъявило организации ряд претензий: солярный знак в символике движения схож со свастикой (впоследствии его убрали из логотипа); в его уставе есть противоречия (они были устранены); в статье “Геополитика осетинского национализма”, опубликованной на сайте Совета тейпов 8 января 2019 года, якобы есть сведения, составляющие гостайну (какие именно, в Минюсте не уточнили); призыв к ингушским депутатам не голосовать за отчуждение земель республики в пользу Чечни и вызов их на шариатский суд Минюст квалифицировал как вмешательство в деятельность органов госвласти. Минюст также счел нарушением обращение Совета тейпов к ингушским депутатам от 8 мая 2019 года с призывом не голосовать за соглашение о границе с Северной Осетией (впоследствии оно было удалено с сайта).

Кроме того, в Минюсте сочли, что движение не устранило многочисленные нарушения, выявленные во время проверок 2019 года (защита настаивала, что большинство из них было устранено), а также продолжало совершать новые – в частности, призывало бойкотировать августовские муниципальные выборы и провело съезд в ноябре 2019 года (в действительности эти действия совершила другая организация – Совет тейпов Республики Ингушетия).

Интересы Совета тейпов на суде представляли адвокаты Магомед-Басир Оздоев и Чингиз Ахильгов, заключившие соглашение с правозащитным центром “Мемориал”, а также общественный защитник Асхаб Ужахов. На заседании 23 марта защита предложила Минюсту заключить мировое соглашение и устранить оставшиеся нарушения; чиновники отказались.

В мае прошлого года Минюст приостановил деятельность Совета тейпов.

По делу о столкновениях с силовиками на митинге в Магасе 26-27 марта прошлого года арестованы председатель Совета тейпов Муса Мальсагов и член организации Ахмед Барахоев. Сейчас организацией руководит Мурад Даскиев.

В пятницу СКР прекратил преследование троих фигурантов “ингушского дела” – Адама Ажигова, Ибрагима Мужахоева и Вахи Барахоева. Им вменялось применение неопасного насилия к представителям власти (часть 1 статьи 318 УК). Ажигов и Мужахоев находились под подпиской о невыезде, Барахоеву мера пресечения не избиралось.

Всего после протестов в Магасе обвиняемыми по уголовным делам стали 44 человека, включая Ажигова, Мужахоева и Барахоева. 22 из них уже осудили, еще одно дело сейчас рассматривается в суде, остальные фигуранты находятся под следствием. Шесть человек признали вину, их дела рассмотрели в особом порядке.