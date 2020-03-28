Суббота, 28 марта 2020

В Москве число выявленных случаев заболевания коронавирусом превысило тысячу, сообщает оперативный штаб. Вирус выявили у 13 детей. Мэр столицы Сергей Собянин заявил, что эпидемия “перешла в новую стадию”. Он вновь призвал всех москвичей, особенно пожилых, оставаться дома.

“Не застрахован никто. Пример несчастных итальянских и испанских городов, того же Нью-Йорка, где ежедневно умирают десятки и сотни человек, у всех перед глазами”, – говорится в обращении Собянина.

За субботу в России подтверждено 270 новых случаев коронавируса в 26 регионах, умерли четыре человека (двое в Москве, один в Петербурге и один в Оренбургской области). По официальной статистике всего в России 8 летальных исходов, общее число воздоровевших – 64.

В мире число погибших от корнавируса превысило 30 тысяч, инфекция диагностирована в общей сложности у 665 тысяч человек.

В субботу стало известно о первом в России случае уголовного преследования за уход из карантина. Накануне 32-летний житель Петербурга сбежал из пансионата “Заря” в поселке Репино, оборудованного для изоляции потенциальных носителей вируса. Сбежавшего разыскивают. Дело возбуждено по статьям 30 и 236 УК (покушение на нарушение санитарно-эпидемиологических правил).

Правительство России объявило о закрытии границ с полуночи 30 марта. На неопределенный срок закрывается движение через автомобильные, железнодорожные, пешеходные, речные и смешанные пункты пропуска, в том числе на границе с Белоруссией. Исключение сделано для нескольких категорий граждан: в частности, дипломатов, дальнобойщиков и жителей оккупированной части Донбасса с российскими паспортами.

Патриарх Кирилл призвал верующих молиться дома. “Воздержитесь от посещения храмов. Я бы никогда этого не сказал, если бы не удивительный, святой пример преподобной Марии Египетской, который свидетельствует о том, что и без посещения храма можно спастись”, – цитирует проповедь патриарха РИА “Новости”.