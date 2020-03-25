Среда, 25 марта 2020

Владимир Путин на саммите G20. Фото: kremlin.ru

Владимир Путин предложил лидерам стран G20 ввести мораторий на санкции в отношении государств, пострадавших от коронавируса. Выступление Путина на саммите “двадцатки”, проходившем в режиме видеоконференции, цитирует ТАСС.

“Многое сейчас говорилось о необходимости обеспечения цепочек поставок, это, безусловно, важно. Но не менее важно на период кризиса создать так называемые зеленые коридоры, свободные от торговых войн и санкций, для взаимных поставок медикаментов, продовольствия, оборудования и технологий”, – сказал Путин. По его мнению, “в идеале” страны G20 “должны ввести солидарный мораторий на ограничения в отношении товаров первой необходимости, а также на финансовые транзакции для их закупок”. “Прежде всего я сейчас говорю о странах, которые больше других страдают от пандемии”, – уточнил он.

Путин подчеркнул, что “это вопрос о жизни и смерти людей, это чисто гуманитарный вопрос”. “Нужно вычистить эти вопросы от всяческой политической шелухи”, – добавил он.

Путин предсказал, что проблемы, связанные с эпидемией коронавируса, “обернутся более масштабными потрясениями, чем финансовый кризис 2008-2009 годов, а торговые конфликты и санкции усугубляют рецессию”. Безработица, по его мнению, “при любом сценарии” превысит уровень 2009 года.

Путин выступил за ускоренную реорганизацию международных институтов на фоне эпидемии. “Очевидно, что механизма автоматической стабилизации при наступлении кризисных явлений у них (международных организаций. – Ред.) нет. И поэтому нужно эффективно и как можно быстрее проработать и закончить все вопросы, связанные с их реорганизацией”, – заметил он. На время кризиса Путин призвал усилить сотрудничество руководителей стран G20 на уровне экономических советников. “Они имеют прямой доступ к лидерам государств и могут оперативно, неформально, достаточно быстро принимать решения”, – пояснил российский лидер.

Президент России поддержал инициативу создания специального фонда помощи пострадавшим от коронавируса странам. Он уточнил, что “можно было бы подумать и о создании под эгидой МВФ специального фонда, финансируемого в первую очередь средствами Центральных банков, эмитентов валют, входящих в корзину МВФ, а затем предоставить право любым членам МВФ заимствовать средства из данного фонда пропорционально доле в мировой экономике по нулевой ставке на длительный срок”.

На саммите председательствовал король Саудовской Аравии Салман. Лидеры G20 объявили о совокупном вливании в мировую экономику более 5 триллионов долларов. Они назвали “безусловным приоритетом” борьбу с пандемией коронавируса и “связанными с ней медицинскими, социальными и экономическими последствиями”.

“Этот вирус не признает границ. Борьба с этой пандемией требует принятия прозрачных, решительных, согласованных, масштабных и научно обоснованных глобальных мер в духе солидарности. Мы полны решимости выступить единым фронтом против этой общей угрозы”, – заявили лидеры “двадцатки”. Они поручат министрам финансов разработать план действий в связи с эпидемией и “тесно взаимодействовать с международными организациями для скорейшего предоставления соответствующей международной финансовой помощи”.