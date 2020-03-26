Четверг, 26 марта 2020

48 процентов Россиян одобряют поправку к Конституции об обнулении президентских сроков Владимира Путина. Таковы данные нового опроса Левада-центра, опубликованные на сайте социологической службы.

23 процента опрошенных ответили на вопрос, одобряют ли они поправку, “определенно да”, еще 25 процентов – “скорее да”.

“Скорее нет” на тот же вопрос ответили 17 процентов респондентов, “определенно нет” – 30 процентов.

46 процентов опрошенных хотели бы, чтобы Путин остался на посту президента после 2024 года, еще 40 процентов – не хотели бы.

У 20 процентов опрошенных поправка, позволяющая Путину остаться президентом после 2024 года, вызвала возмущение, у 19 процентов – надежду, у 16 процентов – недоумение, у 12 процентов – удовлетворение. 4 процента респондентов сказали, что почувствовали усталость, еще 23 процентам опрошенных эта поправка безразлична.

В опросе, проводившемся 23-25 марта, участвовали 1624 человека в 137 населенных пунктах 50 регионов России.

Как отметил в комментарии “Ведомостям” директор Левада-центра Лев Гудков, за обнуление сроков Путина выступает по большей части “бедная периферия”, а против – молодые образованные люди и москвичи.

Плебисцит по поправкам в Конституцию должен был состояться 22 апреля, но 25 марта Путин объявил о его переносе в связи с эпидемией коронавируса. По некоторым данным, голосование состоится в июне.