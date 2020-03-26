Четверг, 26 марта 2020

Почти поровну разделились мнения граждан РФ по поводу обнуления путинских президентских сроков. Важнейшую из всех поправок в Конституцию одобряют 48% опрошенных Левада-центром, не одобряют – 47%. Путина в качестве главы государства после 2024 года признает 46% респондентов, а 40% высказывается против при 14% затруднившихся с ответом. Что касается эмоций, то 23% россиян с безразличием воспринимают новость о Путине, который остается с ними до 2036 года; каждый пятый возмущен; 19% обнадежены; 16% пребывают в недоумении. Позитивные эмоции в целом испытывает 31% проанкетированных, негативные – 36%.

С рейтингами национальных лидеров в авторитарных странах постоянно возникает одна и та же проблема. По меркам демократических стран эти показатели почти всегда высоки, даже если не дотягивают до высот совсем уж заоблачных. Так что практический любой западный лидер мог бы сегодня позавидовать Владимиру Путину, который, судя по замерам “Левады”, в случае досрочных президентских выборов близок к победе в первом туре. Несмотря на заметное проседание рейтинга доверия и довольно-таки скверное отношение электората к новейшим конституционным финтам верховного правителя.

Ясно, почему так происходит. С одной стороны, за десятилетия, проведенные на кремлевском олимпе, несменяемый лидер смертельно надоедает немалой части населения. С другой стороны, он теми или иными способами уничтожает всех своих политических конкурентов, и люди просто не понимают, за кого им еще голосовать в этой пустыне. Оттого, кстати, так много равнодушных и недоумевающих среди тех, кто мог бы резко протестовать против совершенно бесстыдных действий президента и его депутатского корпуса, участвующих в очередной спецоперации по солидарному удержанию власти.

Однако трудности, которые испытывает авторитарный правитель, тоже сводятся к этим цифрам. Весьма обнадеживающие для любого Макрона или Джонсона, для Путина они звучат тревожным звоночком. Как во времена “рокировочки”, когда по итогам первого обнуления его президентских сроков на улицы вышли сотни тысяч несогласных. Страна опять глухо бурлит, что и находит отражение в зеркале социологических опросов.

Правда, в эти дни и месяцы массовые протестные акции невозможны по причине вполне объективной – из-за коронавируса, который по своим последствиям для граждан страшней столкновений с бойцами Росгвардии. В этом смысле Путину опять везет, если можно так выразиться. Выходить на площади и улицы родных городов, выступая против обнуления Основного закона, сегодня в общем некому, и даже одиночные пикеты постепенно сдуваются. Реальность меняется на глазах, потому и результаты опросов “Левады” ныне представляют скорее теоретический интерес, нежели подсказывают нам, что ожидает Россию в самом ближайшем будущем.

Тем не менее страна расколота – это факт, что называется, медицинский. Поколения, идущие на смену тем, кто составлял костяк посткрымского большинства, от Путина с его истеблишментом прямо-таки воротит, и это значит, что по завершении эпохи всемирного карантина политическая жизнь в РФ может ощутимо измениться. Искусственно поставленная на паузу сразу после того, как эти два события, обнуление президентских сроков и распространение заразы по планете, совпали, она непременно возобновится, едва с пандемией будет покончено. Тогда и выяснится, до какой степени вытоптано в России политическое поле. А также сколь сильны чувства у возмутившихся россиян, как долго способны биться над загадками нашей политической природы недоумевающие и что таят в своих сердцах равнодушные. Что, грубо говоря, сквозит и тайно светит в наготе их смиренной. Сроки пока неведомы.