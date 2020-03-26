Четверг, 26 марта 2020

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заразился коронавирусом. Об этом он сообщил в твиттере.

“За последние 24 часа у меня появились легкие симптомы, и я получил положительный результат на коронавирус”, – написал политик. В видеообращении он рассказал, что у него температура и кашель.

“Я сейчас самоизолируюсь, но продолжу по видеосвязи руководить работой правительства в борьбе с вирусом… Вместе мы его победим”, – добавил Джонсон.

Джонсон – первый из лидеров стран G20, зараженный коронавирусом. Ранее результат тестирования оказался положительным у бразильского президента Жаира Болсонару, но повторный тест показал отрицательный результат.

Еще 13 марта коронавирус был выявлен у жены канадского премьер-министра Джастина Трюдо Софи. 19 марта стало известно, что коронавирусом заразился князь Монако Альбер II. 25 марта коронавирус был выявлен у наследника британского престола принца Уэльского Чарльза, встречавшегося с князем Монако за несколько дней до этого.

Среди известных россиян, у которых был выявлен коронавирус – певец Лев Лещенко и писатель-эмигрант Борис Акунин.

Накануне “Медуза” сообщила о заражении коронавирусом сотрудника аппарата российского правительства. В пятницу кремлевский пресс-секретарь Дмитрий Песков сообщил, что знает об одном случае заражения сотрудника администрации президента, причем этот сотрудник не контактировал с Владимиром Путиным. Между тем накануне источник РБК сообщал о двух таких случаях, а другой источник – что заразились сотрудник АП и работник Управделами президента.

По состоянию на 27 марта коронавирусом в мире оказались заражены 529787 человек, из них 23970 умерли, 122517 – выздоровели. В России заболели 1036 человек, из них трое умерли, 45 вылечились.